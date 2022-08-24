«Эти игры пропускать нельзя!» Фанаты «Локомотива» не будут бойкотировать Кубок России

Фанаты «Локомотива» выступили с заявлением по ситуации с посещением матчей команды в Кубке России.

«Товарищеские и кубковые матчи основы сейчас будут возможностью на контрасте показать, какой может быть наша трибуна, возможностью показать антураж футбольного матча, когда для его посещения не требуется никакого «паспорта».

Поэтому мы призываем использовать эти шансы на 100% — эти игры пропускать нельзя!

Повторим еще раз: на Кубок ходим, чтобы не забыть ощущения трибуны и чтобы показать контраст с «театральной» атмосферой на матчах РПЛ. У нас впереди как минимум 6 матчей, чтобы повидаться с основой! Не пропускайте ни одного!» – говорится в заявлении «Объединенного Юга» в телеграме.