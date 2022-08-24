Керк не уверен, что «Локомотив» выиграет РПЛ в этом сезоне

Нападающий «Локомотива» Джирано Керк высказался о борьбе за чемпионство в этом сезоне.

— В начале сезон ты говорил, что «Локомотиву» по силам опередить «Зенит» и стать чемпионом России. Какое твое мнение сейчас?

— У нас получился плохой старт сезона. Но у нас отличный состав. Мы можем выигрывать матчи и все так же соревноваться с лучшими.

На данный момент я не могу сказать, что мы опередим «Зенит», потому что «Локо» потерял много очков. Но в этом туре мы, наконец, победили. Я надеюсь, что все будет только лучше.

В конце сезона увидим, кто на каком месте финиширует.