Керк не уверен, что «Локомотив» выиграет РПЛ в этом сезоне

Нападающий «Локомотива» Джирано Керк высказался о борьбе за чемпионство в этом сезоне.
— В начале сезон ты говорил, что «Локомотиву» по силам опередить «Зенит» и стать чемпионом России. Какое твое мнение сейчас?
— У нас получился плохой старт сезона. Но у нас отличный состав. Мы можем выигрывать матчи и все так же соревноваться с лучшими.
На данный момент я не могу сказать, что мы опередим «Зенит», потому что «Локо» потерял много очков. Но в этом туре мы, наконец, победили. Я надеюсь, что все будет только лучше.
В конце сезона увидим, кто на каком месте финиширует.
- «Локомотив» идет на 11-м месте в РПЛ.
- Команда набрала 6 очков в 6 стартовых турах.
Источник: Sport24