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    Керк не уверен, что «Локомотив» выиграет РПЛ в этом сезоне

    Нападающий «Локомотива» Джирано Керк высказался о борьбе за чемпионство в этом сезоне.

    — В начале сезон ты говорил, что «Локомотиву» по силам опередить «Зенит» и стать чемпионом России. Какое твое мнение сейчас?

    — У нас получился плохой старт сезона. Но у нас отличный состав. Мы можем выигрывать матчи и все так же соревноваться с лучшими.

    На данный момент я не могу сказать, что мы опередим «Зенит», потому что «Локо» потерял много очков. Но в этом туре мы, наконец, победили. Я надеюсь, что все будет только лучше.

    В конце сезона увидим, кто на каком месте финиширует.

    • «Локомотив» идет на 11-м месте в РПЛ.
    • Команда набрала 6 очков в 6 стартовых турах.

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    Источник: Sport24

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