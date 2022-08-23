Овечкин снимется в ролике у медиакоманды 2Drots

В 2DROTS анонсировали ролик с участием хоккеиста Александра Овечкина.

«Ребята, мы будем снимать ролик с великим Александром Овечкиным. Он не знает, что его ждет. Александр приехал. Он готов и заряжен», – сказал администратор медийной команды Карен в своем телеграм-канале.