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    Овечкин снимется в ролике у медиакоманды 2Drots

    В 2DROTS анонсировали ролик с участием хоккеиста Александра Овечкина.

    «Ребята, мы будем снимать ролик с великим Александром Овечкиным. Он не знает, что его ждет. Александр приехал. Он готов и заряжен», – сказал администратор медийной команды Карен в своем телеграм-канале.

    • Овечкин этим летом дебютировал в футболе, сыграв в товарищеском матче с «Амкалом».
    • 2Drots – самая популярная медиакоманда России (3,3 миллиона подписчиков).
    • Они участвуют в Кубке России. В первой игре был разгромлен «Чертаново» (3:0).

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    Источник: телеграм-канал «Репортаж Карюна»

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