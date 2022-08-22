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    Тен Хаг объяснил отсутствие Роналду в стартовом составе «МЮ» на матч с «Ливерпулем»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, почему нападающий Криштиану Роналду не вышел в основе на игру третьего тура АПЛ против «Ливерпуля».

    «Мы играем с отличной командой, которая умеет владеть мячом. Поэтому нам нужно их активно прессинговать.

    Для этого нам необходимо много энергии, поэтому на поле вышли Рэшфорд, Санчо и Эланга», – объяснил тен Хаг.

    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • 37-летний Роналду еще не забивал в этом сезоне.
    • СМИ пишут, что португалец хочет сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов.

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    Следите за матчем «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» в нашей текстовой онлайн-трансляции
    Источник: Sky Sports

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    22.08.2022 22:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5105

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Как бы не было в 1-м тайме тренерский план удался. Забили и могли забить еще.

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