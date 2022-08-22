Тен Хаг объяснил отсутствие Роналду в стартовом составе «МЮ» на матч с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, почему нападающий Криштиану Роналду не вышел в основе на игру третьего тура АПЛ против «Ливерпуля».
«Мы играем с отличной командой, которая умеет владеть мячом. Поэтому нам нужно их активно прессинговать.
Для этого нам необходимо много энергии, поэтому на поле вышли Рэшфорд, Санчо и Эланга», – объяснил тен Хаг.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 37-летний Роналду еще не забивал в этом сезоне.
- СМИ пишут, что португалец хочет сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов.
Источник: Sky Sports