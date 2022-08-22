Тен Хаг объяснил отсутствие Роналду в стартовом составе «МЮ» на матч с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, почему нападающий Криштиану Роналду не вышел в основе на игру третьего тура АПЛ против «Ливерпуля».

«Мы играем с отличной командой, которая умеет владеть мячом. Поэтому нам нужно их активно прессинговать.

Для этого нам необходимо много энергии, поэтому на поле вышли Рэшфорд, Санчо и Эланга», – объяснил тен Хаг.