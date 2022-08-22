Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Каррера рассказал о самом запоминающемся моменте с Федуном

    Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об уходе Леонида Федуна из клуба после 18 лет.

    «Не знаю причин такой ситуации, но мне очень жаль, что Федун уходит. Надеюсь, что тот, кто примет на его место, будет иметь такую ​​же любовь к клубу!

    Федун любит «Спартак» и является его первым болельщиком — он очень много сделал для вывода клуба на высший уровень! Несмотря на все усилия и деньги, которые он вложил, он выиграл меньше, чем заслуживал.

    Мои отношения с ним были превосходными, у меня никогда не было никаких проблем, и я действительно всегда буду благодарить его, потому что он дал мне силы и мужество, чтобы совершить скачок от помощника до тренера. Желаю ему всего наилучшего в его будущем!

    Самый запоминающийся момент в наших отношениях? Когда мы выиграли чемпионство. Он был счастлив, взволнован и тронут одновременно всеми этими эмоциями», — сказал Каррера.

    • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

    Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам

    Новости по теме
    Депутат Милонов призвал не выпускать Федуна из России и отобрать у него загранпаспорт
    Медведев и массажист Кокорина могут войти в тренерский штаб «Зенита» в матче легенд со «Спартаком»
    Смородская считает, что Зарема должна уйти из «Спартака» вместе с Федуном: «А то устроили цирк!» 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:39
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11