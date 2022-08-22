Каррера рассказал о самом запоминающемся моменте с Федуном

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об уходе Леонида Федуна из клуба после 18 лет.

«Не знаю причин такой ситуации, но мне очень жаль, что Федун уходит. Надеюсь, что тот, кто примет на его место, будет иметь такую ​​же любовь к клубу!

Федун любит «Спартак» и является его первым болельщиком — он очень много сделал для вывода клуба на высший уровень! Несмотря на все усилия и деньги, которые он вложил, он выиграл меньше, чем заслуживал.

Мои отношения с ним были превосходными, у меня никогда не было никаких проблем, и я действительно всегда буду благодарить его, потому что он дал мне силы и мужество, чтобы совершить скачок от помощника до тренера. Желаю ему всего наилучшего в его будущем!

Самый запоминающийся момент в наших отношениях? Когда мы выиграли чемпионство. Он был счастлив, взволнован и тронут одновременно всеми этими эмоциями», — сказал Каррера.

«Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».

Федун был владельцем клуба с 2004 года.

При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам