Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Зенит» – «Торпедо»: стартовые составы

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Торпедо» на матч 6-го тура РПЛ. В основе петербургской команды выйдут пять бразильцев.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Мостовой, Барриос, Вендел, Мантуан, Малком, Кассьерра.

    Запасные: Королев, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Бакаев, Сергеев.

    «Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кожемякин, Прошкин, Померко, Нетфуллин, Енин, Эркинов, Караев, Лаптев.

    Запасные: Довбня, Темников, Шумских, Евдокимов, Султонов, Симонян, Цаллагов, Рейхмен, Лебеденко, Калмыков, Турищев.

    Новости по теме
    Где смотреть «Зенит» – «Торпедо»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 21 августа 1
    Агент Мантуана рассказал о готовности бразильца сыграть полный матч против «Торпедо»
    Семак назвал двух игроков «Зенита», которые пропустят матч с «Торпедо» 6
    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:29
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +303

      Номэд 1 час назад

      Даже с явным аутсайдером одни иностранцы в составе. Сцаная б.о.м.ж.а.р.н.я

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      renepjd 1 час назад

      Радует возвращение Караваева, а то Сутормин меня подкумаривал. Интересно глянуть на Мантуана, жаль что опять Ловрен в старте. Будут от него убегать в контратаках, как с Ахматом

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32583

      zra78 1 час назад

      Ну тут п2,Торпедо против каких то ноунеймов...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +669

      Fju-2 > zra78 21 минуту назад

      Да по именам Торпедо впереди.
      Только один игрок на поле является ЗМС России - Смольников.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11