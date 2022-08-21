«Зенит» – «Торпедо»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Торпедо» на матч 6-го тура РПЛ. В основе петербургской команды выйдут пять бразильцев.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Мостовой, Барриос, Вендел, Мантуан, Малком, Кассьерра.

Запасные: Королев, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Бакаев, Сергеев.

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кожемякин, Прошкин, Померко, Нетфуллин, Енин, Эркинов, Караев, Лаптев.

Запасные: Довбня, Темников, Шумских, Евдокимов, Султонов, Симонян, Цаллагов, Рейхмен, Лебеденко, Калмыков, Турищев.