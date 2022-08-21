Семин объяснил поражение «Спартака» от «Динамо»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин поделился мнением об исходе дерби «Динамо» – «Спартак».

Динамовцы дома победили со счетом 1:0.

Единственный гол забил Константин Тюкавин, воспользовавшийся результативной ошибкой Наиля Умярова.

«Спартак» изначально имел преимущество, но «Динамо» воспользовалось своим шансом. «Спартаку» явно не хватило реализации моментов. Игроки «Динамо» были намного самоотверженнее и сконцентрированы.

Побеждает не тот, кто имеет больше моментов, а тот, кто их реализовывает. Может, во многом повлияла на результат лидирующая позиция «Спартака». Они действительно расслабились. Но это только их проблемы.

Если они не могут собраться, то они подходят непрофессионально к игре. В «Динамо» знали, как сыграть, что сделать, поэтому и выиграли», – сказал Семин.