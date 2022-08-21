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    Семин объяснил поражение «Спартака» от «Динамо»

    Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин поделился мнением об исходе дерби «Динамо» – «Спартак».

    • Динамовцы дома победили со счетом 1:0.
    • Единственный гол забил Константин Тюкавин, воспользовавшийся результативной ошибкой Наиля Умярова.

    «Спартак» изначально имел преимущество, но «Динамо» воспользовалось своим шансом. «Спартаку» явно не хватило реализации моментов. Игроки «Динамо» были намного самоотверженнее и сконцентрированы.

    Побеждает не тот, кто имеет больше моментов, а тот, кто их реализовывает. Может, во многом повлияла на результат лидирующая позиция «Спартака». Они действительно расслабились. Но это только их проблемы.

    Если они не могут собраться, то они подходят непрофессионально к игре. В «Динамо» знали, как сыграть, что сделать, поэтому и выиграли», – сказал Семин.

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    Источник: «Спорт РБК»

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