Божович высказался о перспективах Дзюбы в «Адана Демирспоре»

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился ожиданиями от игры нападающего «Адана Демирспора» Артема Дзюбы.

– Дзюба наконец‑то нашел команду. Общались с ним в последние месяцы?

– Последний раз пытался с ним поговорить про «Црвену Звезду», его хотели там видеть, был интерес, но Артем вообще не выходил на связь.

Заиграет ли в Турции? Думаю, если он что‑то захочет, то все сможет.

– Вы дважды спасали карьеру Дзюбы – в «Ростове» и «Арсенале». Какой он по характеру?

– Победитель. Он человек, который везде хочет выигрывать – для команды это очень хороший игрок.

Помню показательный случай с ним. В «Ростове» я хотел поменять его на 86‑й минуте, а он увидел, что на табло судьи загорается его номер, и стал мне махать: «Не меняй, я хочу еще забить».

В итоге я его оставил на поле. Он не забил, но это та черта, которая мне нравится в игроках.