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    Божович высказался о перспективах Дзюбы в «Адана Демирспоре»

    Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился ожиданиями от игры нападающего «Адана Демирспора» Артема Дзюбы.

    – Дзюба наконец‑то нашел команду. Общались с ним в последние месяцы?

    – Последний раз пытался с ним поговорить про «Црвену Звезду», его хотели там видеть, был интерес, но Артем вообще не выходил на связь.

    Заиграет ли в Турции? Думаю, если он что‑то захочет, то все сможет.

    – Вы дважды спасали карьеру Дзюбы – в «Ростове» и «Арсенале». Какой он по характеру?

    – Победитель. Он человек, который везде хочет выигрывать – для команды это очень хороший игрок.

    Помню показательный случай с ним. В «Ростове» я хотел поменять его на 86‑й минуте, а он увидел, что на табло судьи загорается его номер, и стал мне махать: «Не меняй, я хочу еще забить».

    В итоге я его оставил на поле. Он не забил, но это та черта, которая мне нравится в игроках.

    • 33-летний Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
    • Россиянин выбрал себе 24-й игровой номер.

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    Источник: «Матч ТВ»

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