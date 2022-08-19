Победа «Спартака» в московском дерби, поражение «Торино» без Миранчука: чего ждать от этих выходных

Привет, это автор «Бомбардира» Илья Егоров!

Каждую пятницу мы встречаемся на этом месте и обсуждаем важнейшие события выходных. И даже делаем какие-никакие прогнозы. Например, в прошлый раз зашли шесть из семи моих предсказаний.

Поэтому давайте подумаем, чем завершатся главные футбольные моменты этого уик-энда.

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«Спартак» обыграет «Динамо»

Победа «Спартака» за 2.60

Обе команды поменяли тренера в межсезонье, обе команды неплохо стартовали в этом сезоне. Но сильнее в московском дерби, несмотря на гостевое положение, будет именно «Спартак». Аргумента у меня два.

Первый – статистика: в последних 10 официальных встречах «Динамо» победило лишь раз. Остальные встречи – шесть побед «Спартак» и три ничьих.

Второй – качество футбола на старте сезона. Не болею за «Спартак», но искренне восхищался периодическим системным футболом Паоло Ваноли в прошлом сезоне. Гильермо Абаскаль чуточку подкорректировал эту работу, улучшил вертикальный футбол и сделал ряд тактических изменений (вроде перевода Квинси Промеса в атаку).

Еще одна важная черта «Спартака» при Абаскале – он умеет работать без потери качества при отсутствии лидеров. Вылетел из-за травмы Виктор Мозес: неприятное событие, но в убедительности футбол «Спартака» не потерял.

Так что победитель в этом матче, на мой взгляд, более-менее очевиден. Но не стоит недооценивать «Динамо»: при всей силе «Спартака» оно не даст ему легко забрать победу.

«Манчестер Юнайтед» снова проиграет, но поражение будет больнее

Победа «Ливерпуля» – 1.58

Каким же анархичным стал «МЮ»: много крепких трансферов, много хороших игроков в составе, продвинутый тренер, но странная атмосфера в раздевалке и 0 результата. Важный вопрос от всех болельщиков клуба: а где Криштиану? Он психует, не подходит к фанатам после поражений, вроде как ищет новый клубы и готовит большое интервью, где хочет рассказать всю правду.

«Ливерпуль» тоже не очень удачно начал сезон с двумя ничейными результатами. Но там тренер давно уже умеет выходить из трудных ситуаций. И относительно спокойно реагирует на проблемы? Кадровые проблемы – это ведьма в нашем доме (серьезно, так и сказал, понятно, что ирония). Не очень хорошие результаты на старте – доволен, что «Ливерпуль» наказали.

Юрген Клопп отлично строит команду перед важными матчами. Даже при дефиците игроков «Ливерпуль» умеет грамотно действовать против сильного соперника и давить на его слабости. Минусов у «Манчестер Юнайтед» хватает – и Юрген Клопп понимает, как работать с ними, лучше, чем Эрик тен Хаг.

За счет этого «Ливерпуль» продлит бедственное состояние «Манчестер Юнайтед».

Мбаппе вновь будет капризничать, но «ПСЖ» обыграет «Лилль»

«ПСЖ» победит – 1.48

«ПСЖ» преображается: появился грамотный спортдир и тренер, чей подход нравятся звездам. Но пока что главный конфликт в этом сезоне спровоцировал Килиан Мбаппе. Сначала ему не понравилось, что Неймар все еще штатный исполнитель пенальти. Потом, по данным всех авторитетных французских журналистов, он вообще попросил у руководства трансфер бразильца.

Итог – конфликт вроде как уладили. Но, кажется, Мбаппе, который после продления контракта получил чуть ли не президентские полномочия в клубе, не очень-то и доволен. Галтье оставил Неймара исполнителем пенальти. «Лилль» много фолит и в перспективе может устроить себе пенальти – так что следим за настроением Мбаппе.

А «ПСЖ»? «ПСЖ» в эти выходные продлит победную серию на старте сезона. Во-первых, «Лилль» слишком пострадал за последние два трансферных окна. Во-вторых, Галтье заставил Месси прессинговать (а это очень сложно) и сделал футбол «ПСЖ» организованнее. Есть подозрение, что ошибок у «ПСЖ» в этом сезоне Лиги 1 будет еще меньше.

«Локомотив» наконец-то победит в этом сезоне

Ничья или победа «Локомотива» за 1.45

У «Локомотива» ужасный старт сезона: ничья-ничья-поражение-поражение-ничья. В шестом туре будет шанс все исправить – клуб встречается с «Химками». При Сергее Юране это была достаточно стабильная и организованная команда. Дальше – чуть изменилась.

Прямо сейчас можно сказать, что это примерно равные команды. Но «Локо» все же посильнее. Даже в таком состоянии.

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«Торино» проиграет без Миранчука

Победа «Лацио» – 2.35

В прошлом туре Алексей Миранчук дебютировал за «Торино»: провел на поле 45 минут, забил и вылетел из-за травмы на несколько недель. Следующий соперник «Торино» – «Лацио», которое за год привыкло к требованиям Маурицио Сарри, хорошо перестроилось и окрепло.

Нет, у «Торино», несмотря на уходы важных игроков, трансферное окно получилось более-менее неплохим. Но в паре с «Лацио» это заведомо аутсайдер. А без Миранчука в атаке будет еще сложнее.

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт «Спартака», AFLO, Keystone Press Agency/Global Look Press