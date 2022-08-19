Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Победа «Спартака» в московском дерби, поражение «Торино» без Миранчука: чего ждать от этих выходных

Победа «Спартака» в московском дерби, поражение «Торино» без Миранчука: чего ждать от этих выходных

19 августа 2022, 11:17
4

Привет, это автор «Бомбардира» Илья Егоров!

Каждую пятницу мы встречаемся на этом месте и обсуждаем важнейшие события выходных. И даже делаем какие-никакие прогнозы. Например, в прошлый раз зашли шесть из семи моих предсказаний.

Поэтому давайте подумаем, чем завершатся главные футбольные моменты этого уик-энда.

Угадай победителя и получи 2000 рублей

«Спартак» обыграет «Динамо»

Победа «Спартака» за 2.60

Обе команды поменяли тренера в межсезонье, обе команды неплохо стартовали в этом сезоне. Но сильнее в московском дерби, несмотря на гостевое положение, будет именно «Спартак». Аргумента у меня два.

Первый – статистика: в последних 10 официальных встречах «Динамо» победило лишь раз. Остальные встречи – шесть побед «Спартак» и три ничьих.

Второй – качество футбола на старте сезона. Не болею за «Спартак», но искренне восхищался периодическим системным футболом Паоло Ваноли в прошлом сезоне. Гильермо Абаскаль чуточку подкорректировал эту работу, улучшил вертикальный футбол и сделал ряд тактических изменений (вроде перевода Квинси Промеса в атаку).

Еще одна важная черта «Спартака» при Абаскале – он умеет работать без потери качества при отсутствии лидеров. Вылетел из-за травмы Виктор Мозес: неприятное событие, но в убедительности футбол «Спартака» не потерял.

Так что победитель в этом матче, на мой взгляд, более-менее очевиден. Но не стоит недооценивать «Динамо»: при всей силе «Спартака» оно не даст ему легко забрать победу.

«Манчестер Юнайтед» снова проиграет, но поражение будет больнее

Победа «Ливерпуля» – 1.58

Каким же анархичным стал «МЮ»: много крепких трансферов, много хороших игроков в составе, продвинутый тренер, но странная атмосфера в раздевалке и 0 результата. Важный вопрос от всех болельщиков клуба: а где Криштиану? Он психует, не подходит к фанатам после поражений, вроде как ищет новый клубы и готовит большое интервью, где хочет рассказать всю правду.

«Ливерпуль» тоже не очень удачно начал сезон с двумя ничейными результатами. Но там тренер давно уже умеет выходить из трудных ситуаций. И относительно спокойно реагирует на проблемы? Кадровые проблемы – это ведьма в нашем доме (серьезно, так и сказал, понятно, что ирония). Не очень хорошие результаты на старте – доволен, что «Ливерпуль» наказали.

Юрген Клопп отлично строит команду перед важными матчами. Даже при дефиците игроков «Ливерпуль» умеет грамотно действовать против сильного соперника и давить на его слабости. Минусов у «Манчестер Юнайтед» хватает – и Юрген Клопп понимает, как работать с ними, лучше, чем Эрик тен Хаг.

За счет этого «Ливерпуль» продлит бедственное состояние «Манчестер Юнайтед».

Мбаппе вновь будет капризничать, но «ПСЖ» обыграет «Лилль»

«ПСЖ» победит – 1.48

«ПСЖ» преображается: появился грамотный спортдир и тренер, чей подход нравятся звездам. Но пока что главный конфликт в этом сезоне спровоцировал Килиан Мбаппе. Сначала ему не понравилось, что Неймар все еще штатный исполнитель пенальти. Потом, по данным всех авторитетных французских журналистов, он вообще попросил у руководства трансфер бразильца.

Итог – конфликт вроде как уладили. Но, кажется, Мбаппе, который после продления контракта получил чуть ли не президентские полномочия в клубе, не очень-то и доволен. Галтье оставил Неймара исполнителем пенальти. «Лилль» много фолит и в перспективе может устроить себе пенальти – так что следим за настроением Мбаппе.

А «ПСЖ»? «ПСЖ» в эти выходные продлит победную серию на старте сезона. Во-первых, «Лилль» слишком пострадал за последние два трансферных окна. Во-вторых, Галтье заставил Месси прессинговать (а это очень сложно) и сделал футбол «ПСЖ» организованнее. Есть подозрение, что ошибок у «ПСЖ» в этом сезоне Лиги 1 будет еще меньше.

«Локомотив» наконец-то победит в этом сезоне

Ничья или победа «Локомотива» за 1.45

У «Локомотива» ужасный старт сезона: ничья-ничья-поражение-поражение-ничья. В шестом туре будет шанс все исправить – клуб встречается с «Химками». При Сергее Юране это была достаточно стабильная и организованная команда. Дальше – чуть изменилась.

Прямо сейчас можно сказать, что это примерно равные команды. Но «Локо» все же посильнее. Даже в таком состоянии.

Угадай победителя и получи 2000 рублей

«Торино» проиграет без Миранчука

Победа «Лацио» – 2.35

В прошлом туре Алексей Миранчук дебютировал за «Торино»: провел на поле 45 минут, забил и вылетел из-за травмы на несколько недель. Следующий соперник «Торино» – «Лацио», которое за год привыкло к требованиям Маурицио Сарри, хорошо перестроилось и окрепло.

Нет, у «Торино», несмотря на уходы важных игроков, трансферное окно получилось более-менее неплохим. Но в паре с «Лацио» это заведомо аутсайдер. А без Миранчука в атаке будет еще сложнее.

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт «Спартака», AFLO, Keystone Press Agency/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Весь мир
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladik12
1660897917
Влашич в старте у "Торино", походу.
Ответить
Fusballer
1660899286
"в последних 10 официальных встречах «Динамо» победило лишь раз. Остальные встречи – шесть побед «Спартак» и одна ничья". 1 + 6 + 1 = 10, однако...
Ответить
Красногорск_Фан
1660902425
Когда пишут Локомотив получит первую победу в сезоне как гарантированный факт до матча сразу чувствуется букмекерский мутнячок. Широко разрекламированные бетоны потом оказываются не бетонами. Я думаю что в матче высоко вероятны красные, ничья и любые неожиданные повороты сюжета.
Ответить
Теркчанин
1660906449
А как же ЦСКА-Ахмат? несмотря на на прогнозы,думаю что будет ничья,Талалаев умеет обезвреживать сильных игроков соперников,будут контратаки у Ахмата,Бериша, если здоровье позволит ему играть,обязательно выбежит на рандеву с Акинфеевым
Ответить
Главные новости
ЦСКА продлил контракт с защитником
18:53
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
5
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
9
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
2
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
11
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
6
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
16
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
9
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
10
Все новости
Все новости
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
18:59
1
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
18:31
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
18:19
2
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
17:46
1
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
17:16
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
16:43
1
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
11
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
16:00
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
6
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
16
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
14:59
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
9
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
10
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
5
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
14:13
1
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
3
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
2
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
3
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Игрок «Динамо Мх» – о лимите: «В РПЛ часто приезжают легионеры третьего и четвертого сорта»
12:57
5
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
30
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
13
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
11:33
17
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
1
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
6
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+