Колосков поздравил всех россиян с переходом Дзюбы в «Демирспор»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о переходе нападающего Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

«Все зависит от него, от его характера: он человек коммуникабельный, сумеет адаптироваться в любой ситуации, тем более не мальчик уже, поиграл на всех уровнях, знает, как себя вести и в какой ситуации.

Также все зависит от его подготовки: я не знаю, как он занимался в «Рубине», и если он приедет с нулевой подготовкой, то ни характер, ни опыт не смогут компенсировать такой недостаток. Поэтому я могу поздравить его, что эта тема, наконец, для него закрыта.

И я поздравил бы всех россиян, учитывая, что тема Дзюбы месяц не сходила со страниц прессы, и такое впечатление, что это всероссийский масштаб.

Мы много раз видели контракты разных сроков, и через два месяца все заканчивалось. Дзюба должен себя проявить, и его брали не для того, чтобы он показал, какой он красивый, мощный, высокий, а для того, чтобы он забивал голы», – сказал Колосков.

Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в качестве свободного агента.

Стороны заключили контракт по схеме «1+1».

Нападающий выбрал себе 24-й игровой номер.

Куда перешел Дзюба: президент дает пощечины игрокам, клуб считается середняком, но с большой перспективой