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    Колосков поздравил всех россиян с переходом Дзюбы в «Демирспор»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о переходе нападающего Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

    «Все зависит от него, от его характера: он человек коммуникабельный, сумеет адаптироваться в любой ситуации, тем более не мальчик уже, поиграл на всех уровнях, знает, как себя вести и в какой ситуации.

    Также все зависит от его подготовки: я не знаю, как он занимался в «Рубине», и если он приедет с нулевой подготовкой, то ни характер, ни опыт не смогут компенсировать такой недостаток. Поэтому я могу поздравить его, что эта тема, наконец, для него закрыта.

    И я поздравил бы всех россиян, учитывая, что тема Дзюбы месяц не сходила со страниц прессы, и такое впечатление, что это всероссийский масштаб.

    Мы много раз видели контракты разных сроков, и через два месяца все заканчивалось. Дзюба должен себя проявить, и его брали не для того, чтобы он показал, какой он красивый, мощный, высокий, а для того, чтобы он забивал голы», – сказал Колосков.

    • Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
    • Нападающий выбрал себе 24-й игровой номер.

    Куда перешел Дзюба: президент дает пощечины игрокам, клуб считается середняком, но с большой перспективой

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 08:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +718

      шахта Заполярная 34 минуты назад

      Вот праздник в России, надо дней десять праздничными объявить как на Новый год.

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      Рейтинг: +13425

      playsh > шахта Заполярная 32 минуты назад

      На стадионах пиво бесплатно раздавать...

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      Рейтинг: +718

      шахта Заполярная 38 минут назад

      Как же достали этим поленом, а если не дай бог еще и гол забьет, то пол года покоя не будет, будут восхищаться как попали мячом в деревянного и от него в ворота попал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13425

      playsh 52 минуты назад

      Старый маразматик,мне как-то до лампочки,где обитает это деревянное чудовище.Хотелось бы просто поменьше слышать это ф.и.о. на страницах наших СМИ.

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      Рейтинг: +11406

      Алексей З 1 час назад

      Давайте сделаем этот день Государственным праздником !
      Если серьёзно , то что Дзюба не сходит со страниц прессы показывает убогость нашей спортивной журналистики.

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      Рейтинг: -184

      Fenix forever 2 часа назад

      Да по ходу россиянам пох куда там и где там Зюба.

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