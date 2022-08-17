Каррера: «Промес может стать легендой «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил игру форварда команды Квинси Промеса.
«Квинси заслуженно лучший бомбардир РПЛ на данный момент. Отличная игра в его исполнении.Не зря он догнал Романа Павлюченко по забитым мячам. Промес в ближайшем будущем может стать легендой «Спартака», – сказал Каррера.
- Промес лидирует в РПЛ в списке бомбардиров с 6 голами.
- Нидерландец играет за «Спартак» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
- «Спартак» лидирует в РПЛ.
Источник: телеграм-канал Sport24