Каррера: «Промес может стать легендой «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил игру форварда команды Квинси Промеса.

«Квинси заслуженно лучший бомбардир РПЛ на данный момент. Отличная игра в его исполнении.Не зря он догнал Романа Павлюченко по забитым мячам. Промес в ближайшем будущем может стать легендой «Спартака», – сказал Каррера.