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    Каррера: «Промес может стать легендой «Спартака»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил игру форварда команды Квинси Промеса.

    «Квинси заслуженно лучший бомбардир РПЛ на данный момент. Отличная игра в его исполнении.Не зря он догнал Романа Павлюченко по забитым мячам. Промес в ближайшем будущем может стать легендой «Спартака», – сказал Каррера.

    • Промес лидирует в РПЛ в списке бомбардиров с 6 голами.
    • Нидерландец играет за «Спартак» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4946

      Беспонтий 7 минут назад

      да как бы он давно в скрижалях высечен..
      в смысле на камне

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