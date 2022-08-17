Кержаков: «Многие команды России хотят в свой состав Дзюбу»

Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков поговорил о будущем форварда Артема Дзюбы. Он несколько месяцев без клуба.

– Не знаю, где Дзюба окажется. Мы не знаем, чего хочет Артeм. Он взрослый парень, поэтому должен принимать решение самостоятельно.

– Советов мы ему не даeм, да и вряд ли он станет к кому-то прислушиваться. Но все-таки…

– Думаю, что многие команды из России хотели бы, чтобы Дзюба был в их составе.

– Думаете, это так?

– Да, а почему нет?

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.

Более 2 месяцев игрок пребывает в статусе свободного агента.

Сейчас россиянин ведет переговоры с турецким клубом «Адана Демирспор».

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