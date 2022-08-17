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    Кержаков: «Многие команды России хотят в свой состав Дзюбу»

    Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков поговорил о будущем форварда Артема Дзюбы. Он несколько месяцев без клуба.

    – Не знаю, где Дзюба окажется. Мы не знаем, чего хочет Артeм. Он взрослый парень, поэтому должен принимать решение самостоятельно.

    – Советов мы ему не даeм, да и вряд ли он станет к кому-то прислушиваться. Но все-таки…

    – Думаю, что многие команды из России хотели бы, чтобы Дзюба был в их составе.

    – Думаете, это так?

    – Да, а почему нет?

    • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • Более 2 месяцев игрок пребывает в статусе свободного агента.
    • Сейчас россиянин ведет переговоры с турецким клубом «Адана Демирспор».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +98

      Miru mir 1 час назад

      Кержаков: «Многие команды России хотят Дзюбу»-------
      Вроде такой должен быть заголовок ? Бомба исправьте....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +216

      эд100 1 час назад

      кто из них перегрелся сильнее?...

      1
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