Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кержаков: «Многие команды России хотят в свой состав Дзюбу»

Кержаков: «Многие команды России хотят в свой состав Дзюбу»

17 августа 2022, 18:36
6

Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков поговорил о будущем форварда Артема Дзюбы. Он несколько месяцев без клуба.

– Не знаю, где Дзюба окажется. Мы не знаем, чего хочет Артeм. Он взрослый парень, поэтому должен принимать решение самостоятельно.

– Советов мы ему не даeм, да и вряд ли он станет к кому-то прислушиваться. Но все-таки…

– Думаю, что многие команды из России хотели бы, чтобы Дзюба был в их составе.

– Думаете, это так?

– Да, а почему нет?

  • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
  • Более 2 месяцев игрок пребывает в статусе свободного агента.
  • Сейчас россиянин ведет переговоры с турецким клубом «Адана Демирспор».

Все трансферы РПЛ лета-2022: Газинский подписал контракт с «Уралом», Норманн ушел в «Лечче»

Еще по теме:
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба 4
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак» 6
Дзюбе вынесли жестокий вердикт 9
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем Кержаков Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
эд100
1660751191
кто из них перегрелся сильнее?...
Ответить
nik55
1660755735
хорошо что не сказал что хотят видеть в Европе
Ответить
nik55
1660755897
Кержаков скоро будете с деревянным двор подметать на базе газпрома
Ответить
bomilazdeshnii
1660762499
Огласите весь список Российских команд, пжлста!
Ответить
Главные новости
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
3
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
5
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
2
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
7
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
5
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
15
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
8
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
10
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
5
Все новости
Все новости
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
18:19
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
17:46
1
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
17:16
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
16:43
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
16:00
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
5
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
15
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
14:59
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
8
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
10
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
5
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
14:13
1
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
3
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
2
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
3
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Игрок «Динамо Мх» – о лимите: «В РПЛ часто приезжают легионеры третьего и четвертого сорта»
12:57
5
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
30
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
13
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
11:33
17
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
1
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
6
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
27
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
10
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
4
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+