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    Невилл: «Роналду обещал рассказать правду? Пусть говорит сейчас»

    Бывший партнер Криштиану Роналду по «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл призвал португальца рассказать правду сейчас, а не спустя время.

    «Почему величайшему игроку всех времен (на мой взгляд) приходится ждать две недели, чтобы рассказать фанатам «Манчестер Юнайтед» правду? Сейчас пусть говорит.

    Клуб находится в кризисе, и ему нужны лидеры, чтобы вести за собой. Он единственный, кто может схватить эту ситуацию за шкирку!» – написал Невилл.

    • Роналду пропустил большую часть предсезонной подготовки «МЮ» из-за личных обстоятельств.
    • В 2 турах АПЛ он не совершил ни одного голевого действия.
    • Форвард хочет играть в Лиге чемпионов. У него есть 2 варианта продолжения карьеры.

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    Источник: твиттер Гари Невилла

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    Сегодня, 13:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100

      Not angry fan 3 минуты назад

      Во, блин, первый раз вижу три адекватных коммента подряд, и ни одного, виноватящего и обсирающего всех подряд и выгораживающего непогрешимого Рона.

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      Рейтинг: +969

      Лфшт 56 минут назад

      А он что лидер ? Он же первый начал искать клуб, после того так в ЛЧ не попали, при чем он в этом и виноват. Сульшера он топил знатно. Пример лидерства это когда Ювентус в скинули в серию Б, а Буффон, Дель пьеро, Трезеге и еще много кто остались в клубе. Так что дешевка он и не мужик ни разу.

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      Рейтинг: +13836

      Skull_Boy 1 час назад

      Роналду последние 4 года только и показывает, что без команды он никто и ничто, а сейчас только одни понты и видны

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      Рейтинг: +1850

      Maxi_7 1 час назад

      Он расскажет её тогда, когда его уже не будет в Манчестере и тогда можно будет говорить всё, что угодно).
      Нэвилл такой наивный... Роналду эгоист и срать он хотел и на МЮ и на их историю и на их проблемы, для него любой клуб это лишь средство достижения его личных интересов, как говорится ничего личного просто бизнес. Это не хорошо и не плохо, просто он такой какой есть и он не изменится, пора уже с этим смириться.

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