Невилл: «Роналду обещал рассказать правду? Пусть говорит сейчас»

Бывший партнер Криштиану Роналду по «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл призвал португальца рассказать правду сейчас, а не спустя время.

«Почему величайшему игроку всех времен (на мой взгляд) приходится ждать две недели, чтобы рассказать фанатам «Манчестер Юнайтед» правду? Сейчас пусть говорит.

Клуб находится в кризисе, и ему нужны лидеры, чтобы вести за собой. Он единственный, кто может схватить эту ситуацию за шкирку!» – написал Невилл.