Невилл: «Роналду обещал рассказать правду? Пусть говорит сейчас»

Бывший партнер Криштиану Роналду по «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл призвал португальца рассказать правду сейчас, а не спустя время.
«Почему величайшему игроку всех времен (на мой взгляд) приходится ждать две недели, чтобы рассказать фанатам «Манчестер Юнайтед» правду? Сейчас пусть говорит.
Клуб находится в кризисе, и ему нужны лидеры, чтобы вести за собой. Он единственный, кто может схватить эту ситуацию за шкирку!» – написал Невилл.
- Роналду пропустил большую часть предсезонной подготовки «МЮ» из-за личных обстоятельств.
- В 2 турах АПЛ он не совершил ни одного голевого действия.
- Форвард хочет играть в Лиге чемпионов. У него есть 2 варианта продолжения карьеры.
Источник: твиттер Гари Невилла