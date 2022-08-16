Президент «Урала»: «16 клубов в РПЛ – очень мало, у нас большая страна! Надо делать 18 команд»

Президент «Урала» Григорий Иванов выступил за расширение РПЛ.

«Мне лично хочется, чтобы Алаев говорил о том, что надо расширять лигу, 16 команд – это очень мало, у нас большая страна! Мы с москвичами находимся в неравных условиях: шесть команд, 10 игр по Москве и вокруг, а сейчас очень сложно летать.

Надо делать 18 команд, и чтобы побольше было региональных клубов. Сегодня я не буду поднимать эту тему, но потом я все равно ее подниму», – сказал президент «Урала».