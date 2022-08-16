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    Президент «Урала»: «16 клубов в РПЛ – очень мало, у нас большая страна! Надо делать 18 команд»

    Президент «Урала» Григорий Иванов выступил за расширение РПЛ.

    «Мне лично хочется, чтобы Алаев говорил о том, что надо расширять лигу, 16 команд – это очень мало, у нас большая страна! Мы с москвичами находимся в неравных условиях: шесть команд, 10 игр по Москве и вокруг, а сейчас очень сложно летать.

    Надо делать 18 команд, и чтобы побольше было региональных клубов. Сегодня я не буду поднимать эту тему, но потом я все равно ее подниму», – сказал президент «Урала».

    • «Урал» идет на последнем месте в РПЛ.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +193

      Аден 19 минут назад

      118 и играть через день.

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      Рейтинг: +25463

      vladimir-7 1 час назад

      Вот ты со своим Уралом вылетите в Первую лигу, в которой много команд, там и
      заночуете на несколько лет.

      0
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      Рейтинг: +5366

      AtticusFinch 1 час назад

      Ага и будут скандалы как с Юраном Химки - Ростов каждую неделю)))
      Здесь команд 6 надо убирать и делать 4 круга!) смотрел недавно Факел - Урал -чуть не блеванул)про матчи Нижнего Новгорода в прошлом году вообще молчу)

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      Рейтинг: +281

      kostilio > AtticusFinch 1 час назад

      вот вот ,согласен

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      Рейтинг: +9195

      R_a_i_n 1 час назад

      Добавить клубы из Крыма тоже надо.

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      Рейтинг: +5859

      Давид59 > R_a_i_n 1 час назад

      И автоматом вылететь из УЕФА?

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      Рейтинг: +281

      kostilio > R_a_i_n 1 час назад

      клубы из Крыма? шутка наверное

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      Рейтинг: +4899

      Беспонтий > Давид59 1 час назад

      ...помахивая автоматом
      и с унылым матом

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      Рейтинг: +25463

      vladimir-7 > R_a_i_n 1 час назад

      Добьют нациков и Крым, и Заря Луганск, и Шахтер Донецк сыграют
      в РПЛ.

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