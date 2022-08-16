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  • Президент «Урала»: «16 клубов в РПЛ – очень мало, у нас большая страна! Надо делать 18 команд»

Президент «Урала»: «16 клубов в РПЛ – очень мало, у нас большая страна! Надо делать 18 команд»

16 августа 2022, 12:48
13

Президент «Урала» Григорий Иванов выступил за расширение РПЛ.

«Мне лично хочется, чтобы Алаев говорил о том, что надо расширять лигу, 16 команд – это очень мало, у нас большая страна! Мы с москвичами находимся в неравных условиях: шесть команд, 10 игр по Москве и вокруг, а сейчас очень сложно летать.

Надо делать 18 команд, и чтобы побольше было региональных клубов. Сегодня я не буду поднимать эту тему, но потом я все равно ее подниму», – сказал президент «Урала».

  • «Урал» идет на последнем месте в РПЛ.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Урал
Комментарии (13)
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R_a_i_n
1660643560
Добавить клубы из Крыма тоже надо.
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ArReal
1660644426
Ага и будут скандалы как с Юраном Химки - Ростов каждую неделю))) Здесь команд 6 надо убирать и делать 4 круга!) смотрел недавно Факел - Урал -чуть не блеванул)про матчи Нижнего Новгорода в прошлом году вообще молчу)
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vladimir-7
1660646375
Вот ты со своим Уралом вылетите в Первую лигу, в которой много команд, там и заночуете на несколько лет.
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житель СПб
1660658258
Я согласен с этим мнением, и писал об этом неоднократно. Действительно, наш Чемп смахивает на чемпионат Москвы. Которой, и ее болельщикам, не очень кто еще нужен в их чемпионате.
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Ruryu
1660659445
А можно,по принципу КХЛ... Нет ЕК,зато тут можно поиграть и на количество и на качество.
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