Иванов: «Меня напрягает, что «Урал» каждый год борется за выживание»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о результатах клуба.

«Если бы мы не хотели переломить ситуацию, мы бы так и продолжали плыть по течению. Пять игр и одно очко — это неприемлемо для нас. Поменяли тренера, сейчас очень хотим выбраться из этой ситуации.

Меня напрягает, что каждый год боремся за выживание, хотя считаю, что по составу и клубной инфраструктуре так быть не должно, — сказал Иванов.