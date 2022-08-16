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    Иванов: «Меня напрягает, что «Урал» каждый год борется за выживание»

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о результатах клуба.

    «Если бы мы не хотели переломить ситуацию, мы бы так и продолжали плыть по течению. Пять игр и одно очко — это неприемлемо для нас. Поменяли тренера, сейчас очень хотим выбраться из этой ситуации.

    Меня напрягает, что каждый год боремся за выживание, хотя считаю, что по составу и клубной инфраструктуре так быть не должно, — сказал Иванов.

    • Клуб из Екатеринбурга идет на последнем месте в РПЛ.
    • «Урал» уволил Игоря Шалимова и назначил главным тренером Виктора Гончаренко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +281

      kostilio 1 час назад

      так вылетайте уже и не будет напрягов

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      Рейтинг: +17078

      житель СПб 2 часа назад

      Меня тоже. Может, дело не в игроках и тренере - а в генеральном директоре команды?

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