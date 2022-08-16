Иванов: «Меня напрягает, что «Урал» каждый год борется за выживание»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о результатах клуба.
«Если бы мы не хотели переломить ситуацию, мы бы так и продолжали плыть по течению. Пять игр и одно очко — это неприемлемо для нас. Поменяли тренера, сейчас очень хотим выбраться из этой ситуации.
Меня напрягает, что каждый год боремся за выживание, хотя считаю, что по составу и клубной инфраструктуре так быть не должно, — сказал Иванов.
- Клуб из Екатеринбурга идет на последнем месте в РПЛ.
- «Урал» уволил Игоря Шалимова и назначил главным тренером Виктора Гончаренко.
Источник: «Матч ТВ»