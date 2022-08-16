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    Агент Оздоева: «Пирло чересчур доверяет Магомеду»

    Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, прокомментировал дебют футболиста за турецкий клуб.

    • Оздоев заключил с «Карагюмрюком» контракт до 30 июня 2024 года.
    • В дебютном матче хавбека стамбульская команда проиграла «Аланьяспору» (2:4).
    • Летом футболист покинул «Зенит».

    – Оздоев всего неделю находился в «Фатих Карагюмрюк». Я был удивлен, что его сразу поставили в основной состав и как он здорово сыграл. Магомед пробежал больше всех в команде — 11,5 километра. Можно сказать, что дебют запоминающийся. Игра была интересная.

    «Фатих Карагюмрюк» — крепкая команда, но чувствуется, что там практически половина новых футболистов. Думаю, что 3-4 тура и они будут хорошо играть.

    — Выходит, главный тренер «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло доверяет Магомеду, раз сразу поставил его в основной состав и продержал 90 минут на поле?

    — Я скажу, что даже чересчур доверяет, что так сразу в бой. Вы же сами понимаете, что Магомед индивидуально тренировался после отпуска, потом был с командой всего неделю и сразу попал в основной состав. Хотя бывает, что людей месяцами подводят к играм и им тяжело.

    Источник: «РБ Спорт»

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