В «Манчестер Юнайтед» заявили, что Роналду не продается

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не покинет команду этим летом.
Сообщалось, что с 37-летним футболистом могут расторгнуть контракт, однако в клубе это опровергли.
«Наша позиция не изменилась. Роналду не продается», – заявили в «МЮ».
- Роналду пропустил большую часть предсезонной подготовки «Юнайтед» из-за личных обстоятельств.
- В 2 турах АПЛ португалец не совершил ни одного голевого действия.
- Он хочет играть в Лиге чемпионов, а команда квалифицировалась только в Лигу Европы.
Источник: Sky Sports