В «Манчестер Юнайтед» заявили, что Роналду не продается

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не покинет команду этим летом.

Сообщалось, что с 37-летним футболистом могут расторгнуть контракт, однако в клубе это опровергли.

«Наша позиция не изменилась. Роналду не продается», – заявили в «МЮ».