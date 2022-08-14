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    «МЮ» может разорвать контракт с Роналду

    «Манчестер Юнайтед» недоволен действиями Криштиану Роналду.

    Как пишет Sky Sports, руководство клуба может разорвать контракт с 37-летним португальцем, если тот не изменит свое отношение к делу.

    • После матча с «Брентфордом» (0:4) Роналду не пожал руку главному тренеру Эрику тен Хагу и проигнорировал фанатов.
    • Сообщалось, что Криштиану хочет покинуть «МЮ» из-за желания играть в Лиге чемпионов.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 21:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +25

      AlexanderFCSM 2 минуты назад

      Зная его отношение к делу - его можно понять, надеюсь что в будущем из него получится такой же великий и амбициозный тренер, уважение к нему огромное

      0
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      Рейтинг: +17055

      житель СПб 5 минут назад

      Футболист - это не раб. И надо уважать великих игроков.

      0
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      Рейтинг: +4890

      polt 20 минут назад

      Прыщ на теле МЮ

      0
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      Рейтинг: +4013

      mutabor0992 36 минут назад

      Мало того что гей.Так еще и саботажник!

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      Рейтинг: +725

      SpartakMoskwa > mutabor0992 27 минут назад

      Мозгов у тебя 0

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      Рейтинг: +17055

      житель СПб > mutabor0992 7 минут назад

      Ну что Вы пишете?! Как Вам не стыдно!

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      Рейтинг: +5028

      Красногорск_Фан 39 минут назад

      Полагаю Роналду скажет спасибо. И еще получит большую неустойку. а МЮ сейчас мало того что на дне так еще пытается его пробить.

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