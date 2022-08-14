«МЮ» может разорвать контракт с Роналду

Зная его отношение к делу - его можно понять, надеюсь что в будущем из него получится такой же великий и амбициозный тренер, уважение к нему огромное
«Манчестер Юнайтед» недоволен действиями Криштиану Роналду.
Как пишет Sky Sports, руководство клуба может разорвать контракт с 37-летним португальцем, если тот не изменит свое отношение к делу.
- После матча с «Брентфордом» (0:4) Роналду не пожал руку главному тренеру Эрику тен Хагу и проигнорировал фанатов.
- Сообщалось, что Криштиану хочет покинуть «МЮ» из-за желания играть в Лиге чемпионов.