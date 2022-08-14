Экс-директор академии «Локомотива» назвал главного виновного в результатах команды

Владимир Кузьмичев, бывший директор академии «Локомотива», призвал уволить председателя совета директоров клуба Александра Плутника.

«В «Локомотиве» все так и останется, если Александр Плутник продолжит руководить. Ничего хорошего не будет.

Главе РЖД Олегу Белозерову надо принять решение убрать Плутника. Все беды от него. Он принимает все ключевые решения. При нем будем бороться за вторую восьмерку», – сказал Кузьмичев.