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    Экс-директор академии «Локомотива» назвал главного виновного в результатах команды

    Владимир Кузьмичев, бывший директор академии «Локомотива», призвал уволить председателя совета директоров клуба Александра Плутника.

    «В «Локомотиве» все так и останется, если Александр Плутник продолжит руководить. Ничего хорошего не будет.

    Главе РЖД Олегу Белозерову надо принять решение убрать Плутника. Все беды от него. Он принимает все ключевые решения. При нем будем бороться за вторую восьмерку», – сказал Кузьмичев.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4220

      Enter2006 3 секунды назад

      Плутника и всю немчуру убрать, всех скопом одним днём уволить!

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      Рейтинг: +11312

      Алексей З 39 минут назад

      Ну вот хоть кто-то, наконец называет истинных виновников.
      Цорн и "немчура" , как многие их называют, наёмные работники. Вот кто их в клуб привёл с того и спрос.

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      Рейтинг: +171

      ScarlettOgusania 53 минуты назад

      Точно, в Плутнике всё дело, не в Цорне и немчуре-тренерах?

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