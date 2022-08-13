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  • Почему Криштиану Роналду стал претендентом на «Золотой мяч», а Лионель Месси – нет

Почему Криштиану Роналду стал претендентом на «Золотой мяч», а Лионель Месси – нет

13 августа 2022, 10:33
7

В ночь на 13 августа журнал France Football представил список претендентов на «Золотой мяч». Он состоит из 30 человек. Главный сюрприз – в нем нет Лионеля Месси, который провел не самый удачный дебютный сезон за «ПСЖ». Зато туда попал Криштиану Роналду, у которого также не очень задался сезон после возвращения в «Манчестер Юнайтед».

Еще раз: как выглядит список претендентов на «Золотой мяч»

Как France Football определяет претендентов на «Золотой мяч»

Как работала эта система раньше – в 2018-м это рассказывал журналист Константин Клещев, который участвовал в этом голосовании от России:

«В октябре журналисты – а голосовали в то время только европейцы – получали письмо с напоминаем, что они входят в жюри по выбору [обладателя] «Золотого мяча». Назначалась дата, до которой надо было прислать свою пятерку. Тогда можно было учитывать только европейцев из европейских чемпионатов. С 1995-го пошла глобализация: стали участвовать все, кто играет в европейских чемпионатах. Сейчас выбираешь из 30 кандидатов. Когда приз вручала ФИФА, было даже меньше.

Сейчас я отправляю пятерку по специальному электронному адресу в редакцию France Football. Тебе предлагают список, который придумывает редакция FF, хотя раньше ты сам предлагал пять футболистов. Систему голосования поменяли, потому что некоторые журналисты из чувства патриотизма предлагали игроков из своих стран. Поскольку все так поступали, я тоже включал то Карпина, то Мостового, то Цымбаларя. Но всегда только кого-то одного, а некоторые включали 2-3 своих. Был, кажется, албанец, который вписал пятерых албанцев».

То есть еще раз: раньше каждый участник голосования высылал собственную пятерку – и из общих ответов журналистов складывался рейтинг. Сейчас все изменилось: редакция журнала France Football сама составляет предварительный список претендентов на «ЗМ» (то есть то, что вы видели в первой главе). Позже специально выбранные респонденты участвуют в голосовании.

Почему сейчас есть Криштиану, но нет Месси

Отсутствие Лионеля Месси легко объясняется. За весь прошлый сезон он выиграл всего один трофей – титул Лиги 1. Но его персональный вклад в это был минимален. В чемпионате Месси забил 6 голов – это всего 6% от общего числа забитых голов «ПСЖ». В Лиге чемпионов он настрелял еще пять голов. В конце мая французские журналисты спрашивали Месси о вероятности попадания в список претендентов на «Золотой мяч». Вот его ответ:

«Я не думаю об этом. Сейчас у меня есть проблемы серьезнее: я провел не самый удачный первый сезон в «ПСЖ». Поэтому сделаю все, чтобы второй год в Париже был лучше».

В итоге Месси впервые с 2005 года не попал в список номинантов на «Золотой мяч». Но там есть Криштиану Роналду. И вот, почему:

1. Роналду – лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» в АПЛ-2021/22. Он забил 18 мячей, то есть более 31% от общего числа команды.

2. Роналду – лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» в прошлой Лиге чемпионов. На его счету 6 голов (следом лучший показатель – 1, он сразу у шести футболистов). Криштиану забивал почти что в каждом матче, в котором выступал. Исключение – обе встречи с «Атлетико» в 1/8 финала, где «МЮ» закончил свои выступления в ЛЧ.

3. Есть парочка рекордов, которые делают его выступления заметнее. Главный аргумент хейтеров: «Роналду не выиграл чемпионство. Как он может быть в числе претендентов на награду?»

Очень просто: чемпионство – не показатель. Мохамед Салах, Кристофер Нкунку, Трент Александер-Арнолд, Луис Диас, Сон Хын Мин, Фабиньо, Харри Кейн, Дарвин Нуньес, Антонио Рюдигер, Вирджил Ван Дейк, Эрлинг Холанд и Душан Влахович тоже не выигрывали золото в свое лигах, но все равно попали в список претендентов.

Важно понимать, что это сильно предварительный список. А редакция France Football вносит туда футболистов, отталкиваясь на их личные выступления в чемпионатах и/или еврокубках. Но это совсем не значит, что Роналду реально поборется за «Золотой мяч». На эту награду есть претенденты посильнее. Например, Карим Бензема, которого многие англоязычные медиа называют главным кандидатом на победу.

Текст: Илья Егоров

Фото: соцсети Ballon d'Or #ballondor, AFLO, Juan Carlos Rojas/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Весь мир Манчестер Юнайтед ПСЖ Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1660379804
Месси не стал претендентом на ЗМ, но его всё-равно отдадут Месси. ))) (((
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DeStar
1660380770
ну логично блин, рони просто выдал по стате еще не плохо месси поздно включился, у месси много крутых партнеров простое правило, если купить трех лучших нападов мира которые забивают по 40 голов за сезон в своих командах, это не значит что вместе они забью 40+40+40. Это так не работает)
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BRO_football
1660381152
Да потому что в прошлом году весь мир удивился от необоснованного вручения Золотого мяча именно Месси. Многие посчитали, что это своего рода подарок от французов для Месси, потому что он перешёл в ПСЖ. А в этом году будет хоть какая-то интрига.
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Красногорск_Фан
1660384298
отдайте бенземе. Торг тут не уместен
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Great Tartaria
1660396108
Куртуа, Влахович, Холланд, Бензема, Левандовский ........ остальных можно вычеркнуть..... но лично я вручил бы Куадрадо=)))
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