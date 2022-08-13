Тен Хаг: «Роналду не говорил мне, что хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на слухи о желании нападающего Криштиану Роналду сменить команду.

«То, что он хочет уйти, это только ваше предположение. Сам Роналду не говорил мне об этом. Мы планируем работать с ним в текущем сезоне. Мы должны вписать его в команду», – сказал тен Хаг.