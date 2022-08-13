Тен Хаг: «Роналду не говорил мне, что хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на слухи о желании нападающего Криштиану Роналду сменить команду.
«То, что он хочет уйти, это только ваше предположение. Сам Роналду не говорил мне об этом. Мы планируем работать с ним в текущем сезоне. Мы должны вписать его в команду», – сказал тен Хаг.
- Роналду пропустил большую часть предсезонной подготовки «МЮ» из-за личных обстоятельств.
- В 1-м туре АПЛ форвард вышел на замену во 2-м тайме матча с «Брайтоном» (0:2).
- Сообщалось, что стремление португальца сменить команду связано с его желанием играть в ЛЧ.
Источник: Manchester Evening News