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    Глушаков: «По контракту с «Химками» принадлежу сам себе. Могу вернуться в «Спартак»

    Капитан «Химок» Денис Глушаков рассказал о контракте с клубом. По нему игрок может уйти, например, в «Спартак».

    «У меня в контракте есть пункт, можно сказать, я сам себе принадлежу. Все права рекламные и контрактные принадлежат мне. Если у меня будет хорошее предложение, то у меня есть договорeнность с руководством «Химок», что я могу спокойно уйти.

    В любую команду? Нет, не в любую, мы договорились, что в топ-команду. Только «Спартак»? Есть ещe клубы, о которых я не буду говорить. Есть всего две-три команды, больше я никуда не пойду», – сказал Глушаков.

    • Игрок в Химках с 2020 года.
    • 35-летний Глушаков больше всего матчей в карьере провел за «Спартак» (2013-2019 годы).
    • Глушаков был капитаном «Спартака», брал с ним РПЛ.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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