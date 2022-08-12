Глушаков: «По контракту с «Химками» принадлежу сам себе. Могу вернуться в «Спартак»

Капитан «Химок» Денис Глушаков рассказал о контракте с клубом. По нему игрок может уйти, например, в «Спартак».

«У меня в контракте есть пункт, можно сказать, я сам себе принадлежу. Все права рекламные и контрактные принадлежат мне. Если у меня будет хорошее предложение, то у меня есть договорeнность с руководством «Химок», что я могу спокойно уйти.

В любую команду? Нет, не в любую, мы договорились, что в топ-команду. Только «Спартак»? Есть ещe клубы, о которых я не буду говорить. Есть всего две-три команды, больше я никуда не пойду», – сказал Глушаков.