УЕФА не включил Месси и Роналду в топ-15 лучших игроков сезона-2021/22

Сегодня УЕФА назвал претендентов на звание лучшего футболиста по итогам прошлого сезона.
Это Карим Бензема («Реал»), Тибо Куртуа («Реал») и Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»).
Помимо них, в топ-15 рейтинга вошли следующие игроки:
- 4. Роберт Левандовски («Бавария» / «Барселона»);
- 5. Лука Модрич («Реал»);
- 6. Садио Мане («Ливерпуль» / «Бавария»);
- 7. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
- 8. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
- 9. Винисиус Жуниор («Реал»);
- 10. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
- 11. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);
- 12. Филип Костич («Айнтрахт» / «Ювентус»);
- 13. Лоренцо Пеллегрини («Рома»);
- 14. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);
- 15. Фабиньо («Ливерпуль»).
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и форвард «ПСЖ» Лионель Месси впервые за много лет в список УЕФА не попали.
Источник: сайт УЕФА