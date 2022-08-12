УЕФА не включил Месси и Роналду в топ-15 лучших игроков сезона-2021/22

Сегодня УЕФА назвал претендентов на звание лучшего футболиста по итогам прошлого сезона.

Это Карим Бензема («Реал»), Тибо Куртуа («Реал») и Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»).

Помимо них, в топ-15 рейтинга вошли следующие игроки:

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и форвард «ПСЖ» Лионель Месси впервые за много лет в список УЕФА не попали.