Юран: «По работе есть варианты, предложения поступают»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал об интересе к нему со стороны различных клубов.
– Предложения поступают, сейчас посмотрю. Пока занимаюсь семьей, домашними делами, которые чуть накопились.
Параллельно по работе есть варианты, нужно сейчас правильно выбрать, принять решение.
– Сообщалось, что вы один из кандидатов на пост главного тренера «Урала». Были разговоры с клубом?
– Не хочу пока ничего комментировать.
- Юран покинул «Химки» в среду.
- Его заменил Николай Писарев.
- Команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимает 7-е место в таблице.
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Источник: «РБ Спорт»