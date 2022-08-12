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    Юран: «По работе есть варианты, предложения поступают»

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал об интересе к нему со стороны различных клубов.

    – Предложения поступают, сейчас посмотрю. Пока занимаюсь семьей, домашними делами, которые чуть накопились.

    Параллельно по работе есть варианты, нужно сейчас правильно выбрать, принять решение.

    – Сообщалось, что вы один из кандидатов на пост главного тренера «Урала». Были разговоры с клубом?

    – Не хочу пока ничего комментировать.

    • Юран покинул «Химки» в среду.
    • Его заменил Николай Писарев.
    • Команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимает 7-е место в таблице.

    Шок недели: «Xимки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

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    Источник: «РБ Спорт»

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