Юран: «По работе есть варианты, предложения поступают»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал об интересе к нему со стороны различных клубов.

– Предложения поступают, сейчас посмотрю. Пока занимаюсь семьей, домашними делами, которые чуть накопились.

Параллельно по работе есть варианты, нужно сейчас правильно выбрать, принять решение.

– Сообщалось, что вы один из кандидатов на пост главного тренера «Урала». Были разговоры с клубом?

– Не хочу пока ничего комментировать.

Юран покинул «Химки» в среду.

Его заменил Николай Писарев.

Команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимает 7-е место в таблице.

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