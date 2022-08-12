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    Юрич: «Миранчук и Влашич могут добиться в «Торино» большего, чем в последние годы»

    Главный тренер «Торино» Иван Юрич высказался о новичках клуба – полузащитниках Алексее Миранчуке и Николе Влашиче.

    «Нам не хватает игроков, Бремер, который является лучшим защитником в Серии А, ушел, и никто не пришел на замену. Новым игрокам нужно время, чтобы влиться в команду. Нам не хватает игроков как в полузащите, так и в защите.

    Впереди появились Влашич и Миранчук, которые хорошо играли, но могут добиться большего, чем в последние годы. Мы увеличили конкуренцию», — сказал Юрич на пресс-конференции.

    • «Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты» до конца сезона с правом выкупа за 12 миллионов евро.
    • Влашич арендован у «Вест Хэма». Опция выкупа – 15 миллионов евро.

    Как Алексeй Миранчук проявит себя в «Тoрино»: получится ли у него лучше, чем в «Аталанте»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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