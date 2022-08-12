Широков оценил перспективы связки Миранчук – Влашич в «Торино»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал переход в «Торино» полузащитников Алексея Миранчука и Николы Влашича.

«Раз их берут в «Торино», значит, они могут сыграться и представлять реальную силу.

Многие футболисты играют в разных командах, а потом приходят в какую-то одну и начинают представлять из себя грозную силу. Здесь то же самое. Если их взяли в команду, значит, тренеры видят перспективу у этой новой связки», – сказал Широков.

«Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты» до конца сезона с правом выкупа за 12 миллионов евро.

Влашич арендован у «Вест Хэма». Опция выкупа – 15 миллионов евро.

Как Алексeй Миранчук проявит себя в «Тoрино»: получится ли у него лучше, чем в «Аталанте»