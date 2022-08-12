Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    Широков оценил перспективы связки Миранчук – Влашич в «Торино»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал переход в «Торино» полузащитников Алексея Миранчука и Николы Влашича.

    «Раз их берут в «Торино», значит, они могут сыграться и представлять реальную силу.

    Многие футболисты играют в разных командах, а потом приходят в какую-то одну и начинают представлять из себя грозную силу. Здесь то же самое. Если их взяли в команду, значит, тренеры видят перспективу у этой новой связки», – сказал Широков.

    • «Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты» до конца сезона с правом выкупа за 12 миллионов евро.
    • Влашич арендован у «Вест Хэма». Опция выкупа – 15 миллионов евро.

    Как Алексeй Миранчук проявит себя в «Тoрино»: получится ли у него лучше, чем в «Аталанте»

    Новости по теме
    Агент Миранчука назвал главные цели россиянина в «Торино»
    Миранчук и Влашич сделали совместное фото после перехода в «Торино» 2
    Агент Миранчука объяснил, почему Алексей решил уйти из «Аталанты» в «Торино»
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11