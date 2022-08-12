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  • Аршавин – о травме Клаудиньо: «Это проблема. В «Зените» нет игрока, который мог бы заменить его»

Аршавин – о травме Клаудиньо: «Это проблема. В «Зените» нет игрока, который мог бы заменить его»

12 августа 2022, 08:39
2

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о травме полузащитника Клаудиньо.

— Сейчас у Клаудиньо небольшое повреждение. Проблема для «Зенита»?

— Мне кажется, что «Зенит» столкнется с трудностями при вскрытии обороны. Не вижу другого человека, кто мог бы заменить Клаудиньо. Сейчас нет игрока, которого можно было бы сопоставить с ним.

  • Клаудиньо в этом сезоне забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 5 матчах.
  • У хавбека диагностирована травма двуглавой мышцы бедра.
  • Он выбыл из строя на 4-5 недель.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Клаудиньо
Комментарии (2)
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paracetamol
1660284283
Проблема - отсутствие ударов по воротам соперника.
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JTherry
1660286069
Бомба, как вам нравится такой заголовок - "Бакаев заявил, что травма Клаудиньо поможет ему проявить себя в зените"..?)))
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