Аршавин – о травме Клаудиньо: «Это проблема. В «Зените» нет игрока, который мог бы заменить его»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о травме полузащитника Клаудиньо.
— Сейчас у Клаудиньо небольшое повреждение. Проблема для «Зенита»?
— Мне кажется, что «Зенит» столкнется с трудностями при вскрытии обороны. Не вижу другого человека, кто мог бы заменить Клаудиньо. Сейчас нет игрока, которого можно было бы сопоставить с ним.
- Клаудиньо в этом сезоне забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 5 матчах.
- У хавбека диагностирована травма двуглавой мышцы бедра.
- Он выбыл из строя на 4-5 недель.
Источник: Sport24