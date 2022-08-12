Аршавин – о травме Клаудиньо: «Это проблема. В «Зените» нет игрока, который мог бы заменить его»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о травме полузащитника Клаудиньо.

— Сейчас у Клаудиньо небольшое повреждение. Проблема для «Зенита»?

— Мне кажется, что «Зенит» столкнется с трудностями при вскрытии обороны. Не вижу другого человека, кто мог бы заменить Клаудиньо. Сейчас нет игрока, которого можно было бы сопоставить с ним.