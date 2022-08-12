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    Аршавин – о травме Клаудиньо: «Это проблема. В «Зените» нет игрока, который мог бы заменить его»

    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о травме полузащитника Клаудиньо.

    — Сейчас у Клаудиньо небольшое повреждение. Проблема для «Зенита»?

    — Мне кажется, что «Зенит» столкнется с трудностями при вскрытии обороны. Не вижу другого человека, кто мог бы заменить Клаудиньо. Сейчас нет игрока, которого можно было бы сопоставить с ним.

    • Клаудиньо в этом сезоне забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 5 матчах.
    • У хавбека диагностирована травма двуглавой мышцы бедра.
    • Он выбыл из строя на 4-5 недель.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24611

      JTherry 2 часа назад

      Бомба, как вам нравится такой заголовок - "Бакаев заявил, что травма Клаудиньо поможет ему проявить себя в зените"..?)))

      1
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      Рейтинг: +16757

      paracetamol 3 часа назад

      Проблема - отсутствие ударов по воротам соперника.

      0
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