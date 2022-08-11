Писарев назвал задачи «Химок» на сезон

Новый главный тренер «Химок» Николай Писарев рассказал о целях команды в сезоне-2022/23.
«Я встретился с руководителями клуба, мы пообщались. Долго не думал, принял решение, потому что у «Химок» есть возможность сделать хорошую команду.
Задачи на сезон? Есть и турнирные задачи, и запросы от зрителей, от руководителей. Мы хотим играть в современный атакующий футбол, сбалансированный между обороной и атакой.
Есть и стратегическая задача: клуб хочет готовить молодых футболистов, чтобы они были востребованы в топ-клубах и сборной страны. Вот две задачи», – заявил Писарев.
- «Химки» набрали 7 очков в 4 турах РПЛ и занимают 7-е место в таблице.
- Писарев возглавил команду вместо Сергея Юрана.
- Он заключил с клубом контракт до 2024 года.
Источник: ютуб-канал «Химок»