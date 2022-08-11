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    Писарев назвал задачи «Химок» на сезон

    Новый главный тренер «Химок» Николай Писарев рассказал о целях команды в сезоне-2022/23.

    «Я встретился с руководителями клуба, мы пообщались. Долго не думал, принял решение, потому что у «Химок» есть возможность сделать хорошую команду.

    Задачи на сезон? Есть и турнирные задачи, и запросы от зрителей, от руководителей. Мы хотим играть в современный атакующий футбол, сбалансированный между обороной и атакой.

    Есть и стратегическая задача: клуб хочет готовить молодых футболистов, чтобы они были востребованы в топ-клубах и сборной страны. Вот две задачи», – заявил Писарев.

    • «Химки» набрали 7 очков в 4 турах РПЛ и занимают 7-е место в таблице.
    • Писарев возглавил команду вместо Сергея Юрана.
    • Он заключил с клубом контракт до 2024 года.

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    Источник: ютуб-канал «Химок»

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    Сегодня, 12:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +383

      Fialet 1 час назад

      Мутные команды в пердив.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3680

      Питерский князь 2 часа назад

      Не обосраться по полной, задача номер 1!
      :)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15679

      Barmaleushka 2 часа назад

      Ну это уже половина дела .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1265

      jek718875 3 часа назад

      Мне кажется,его хватит на пару месяцев и гуд бай

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24576

      JTherry > jek718875 2 часа назад

      а потом снова пригласят Юрана на четвертое (!!!) спасение...)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3060

      acor94 3 часа назад

      Выйти в еврокубки))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24576

      JTherry > acor94 2 часа назад

      Писарев: "у нас другие задачи...")

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