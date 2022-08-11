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    Юран ответил журналисту Карпову, упомянув боевые действия в Луганске

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отрицает свою причастность к попытке сыграть договорной матч с «Ростовом».

    Он ответил журналисту Ивану Карпову, который выдал соответствующий инсайд, упомянув боевые действия в Луганске в 2014 году.

    – Озвучу самую резонансную версию случившегося. Согласно ей, в конце прошлого сезона вы предложили тому же «Ростову» сдать игру «Химкам», а взамен обещали шесть очков в чемпионате-2022/23. Эту историю довели до боссов подмосковного клуба, которые пусть и не сразу, но решили с вами расстаться.

    – Во-первых, странно, что эта информация появилась уже после того, как руководство предложило мне расторгнуть контракт. Здесь как-то не сходится, да?

    Все, что написано, это полнейший бред, чушь! Многие знают меня в футбольном мире. И связывать меня с такой ситуацией...

    Если бы мне кто-то предложил сдать матч, у человека могла бы и голова отлететь. Все знают, что я в такие игры не играю. Это – во-первых.

    – А во-вторых?

    – Я бы хотел посоветовать этим журналистам, которые ловят хайп на таких вещах следующее: если хочется горяченького, окажись в «горячих» точках.

    – Что вы имеете в виду?

    – Когда только начались военные действия в Луганске в 2014 году, я как раз проводил там свой отпуск. Был у мамы. Бомбили город, ракеты летели со стороны Украины...

    И нам приходилось сидеть в погребе, пережидать. Потом на костре готовили себе еду. Не хочется себя выгораживать как-то, но и такое в жизни случалось.

    Во-вторых, я ездил в Сирию, к нашим военным, на базу. Мы там проводили товарищеский матч. Потом даже получил награду от Министерства обороны.

    – Это вы к чему?

    – После таких моментов начинаешь по-другому смотреть на жизнь.

    • Юран родился в Луганске.
    • В «Химках» его заменил Николай Писарев.
    • Команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимает 7-е место в таблице.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +32605

      VVM1964 34 минуты назад

      В огороде бузина, а в Киеве дядька ...

      0
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      Рейтинг: +1260

      jek718875 54 минуты назад

      Юраша, заедь ему в табло

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      Ответить
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      Рейтинг: +505

      SLADE2019 1 час назад

      Начал хорошо, но затем перешел на пафос. Ни к чему это в подобной ситуации.

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      Рейтинг: +2591

      yorgenbarenz 2 часа назад

      Юран-открытый человек,не дипломат и тихушник.С ним трудно ужиться мутным личностям.

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