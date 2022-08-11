Юран ответил журналисту Карпову, упомянув боевые действия в Луганске

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отрицает свою причастность к попытке сыграть договорной матч с «Ростовом».

Он ответил журналисту Ивану Карпову, который выдал соответствующий инсайд, упомянув боевые действия в Луганске в 2014 году.

– Озвучу самую резонансную версию случившегося. Согласно ей, в конце прошлого сезона вы предложили тому же «Ростову» сдать игру «Химкам», а взамен обещали шесть очков в чемпионате-2022/23. Эту историю довели до боссов подмосковного клуба, которые пусть и не сразу, но решили с вами расстаться.

– Во-первых, странно, что эта информация появилась уже после того, как руководство предложило мне расторгнуть контракт. Здесь как-то не сходится, да?

Все, что написано, это полнейший бред, чушь! Многие знают меня в футбольном мире. И связывать меня с такой ситуацией...

Если бы мне кто-то предложил сдать матч, у человека могла бы и голова отлететь. Все знают, что я в такие игры не играю. Это – во-первых.

– А во-вторых?

– Я бы хотел посоветовать этим журналистам, которые ловят хайп на таких вещах следующее: если хочется горяченького, окажись в «горячих» точках.

– Что вы имеете в виду?

– Когда только начались военные действия в Луганске в 2014 году, я как раз проводил там свой отпуск. Был у мамы. Бомбили город, ракеты летели со стороны Украины...

И нам приходилось сидеть в погребе, пережидать. Потом на костре готовили себе еду. Не хочется себя выгораживать как-то, но и такое в жизни случалось.

Во-вторых, я ездил в Сирию, к нашим военным, на базу. Мы там проводили товарищеский матч. Потом даже получил награду от Министерства обороны.

– Это вы к чему?

– После таких моментов начинаешь по-другому смотреть на жизнь.