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  • Юран ответил журналисту Карпову, упомянув боевые действия в Луганске

Юран ответил журналисту Карпову, упомянув боевые действия в Луганске

11 августа 2022, 07:49
6

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отрицает свою причастность к попытке сыграть договорной матч с «Ростовом».

Он ответил журналисту Ивану Карпову, который выдал соответствующий инсайд, упомянув боевые действия в Луганске в 2014 году.

– Озвучу самую резонансную версию случившегося. Согласно ей, в конце прошлого сезона вы предложили тому же «Ростову» сдать игру «Химкам», а взамен обещали шесть очков в чемпионате-2022/23. Эту историю довели до боссов подмосковного клуба, которые пусть и не сразу, но решили с вами расстаться.

– Во-первых, странно, что эта информация появилась уже после того, как руководство предложило мне расторгнуть контракт. Здесь как-то не сходится, да?

Все, что написано, это полнейший бред, чушь! Многие знают меня в футбольном мире. И связывать меня с такой ситуацией...

Если бы мне кто-то предложил сдать матч, у человека могла бы и голова отлететь. Все знают, что я в такие игры не играю. Это – во-первых.

– А во-вторых?

– Я бы хотел посоветовать этим журналистам, которые ловят хайп на таких вещах следующее: если хочется горяченького, окажись в «горячих» точках.

– Что вы имеете в виду?

– Когда только начались военные действия в Луганске в 2014 году, я как раз проводил там свой отпуск. Был у мамы. Бомбили город, ракеты летели со стороны Украины...

И нам приходилось сидеть в погребе, пережидать. Потом на костре готовили себе еду. Не хочется себя выгораживать как-то, но и такое в жизни случалось.

Во-вторых, я ездил в Сирию, к нашим военным, на базу. Мы там проводили товарищеский матч. Потом даже получил награду от Министерства обороны.

– Это вы к чему?

– После таких моментов начинаешь по-другому смотреть на жизнь.

  • Юран родился в Луганске.
  • В «Химках» его заменил Николай Писарев.
  • Команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимает 7-е место в таблице.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей
Комментарии (6)
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yorgenbarenz
1660198969
Юран-открытый человек,не дипломат и тихушник.С ним трудно ужиться мутным личностям.
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SLADE2019
1660203059
Начал хорошо, но затем перешел на пафос. Ни к чему это в подобной ситуации.
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jek718875
1660205445
Юраша, заедь ему в табло
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VVM1964
1660206663
В огороде бузина, а в Киеве дядька ...
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Snek
1660353489
Ну так наверное от Юрана все ждали иное, что он согласится на встречу и даст в табло Карпову, который кстати пообещал такое сделать, если Юран будет отрицать договорняк. Юран мягко говоря слился, а это говорит о том, что Карпов говорил правду, если готов за неё лицом ответить, что редко для журналиста.
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DOCTOR PENALTY
1660470035
Карпов, если у тебя есть доказательства - опубликуй. Хватит играть в карманный бильярд.
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