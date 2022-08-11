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    «На том и разошлись». Юран раскрыл обстоятельства увольнения из «Химок»

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос о причинах отставки.

    – У меня состоялся короткий разговор с руководством клуба, продолжался буквально десять минут. Мне предложили расторгнуть контракт.

    – Почему?

    – Знаете, я такой человек, который не задает вопросов в таких ситуациях. Не спрашиваю про причины, может, дело в моей гордости. Если предлагают прекратить трудовые отношения и говорят, что все будет соблюдено по компенсации, то не вижу смысла докапываться до истины. Мне гарантировали, что и со всем тренерским штабом поступят так же – выполнят все, что прописано в наших договорах. Я сказал – ОК. На этом и разошлись.

    – Одна из самых популярных версий заключается в том, что на встречу третьего тура с «Ростовом» вы не выпустили сына владельца Илью Садыгова и это стало как минимум поводом для конфликта с руководством.

    – У меня играет тот, кто лучше выглядел на тренировках, в недельном цикле перед матчем.

    • Есть другая версия ухода Юрана: его уволили за попытку организовать договорной матч.
    • В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
    • Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

    Шок недели: «Xимки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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