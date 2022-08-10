РФС не будет проводить разбирательства из-за возможной попытки Юрана сдать матч (Дмитрий Губерниев)

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался об обвинениях экс-тренера «Химок» Сергея Юрана в попытке организовать договорной матч.

— Журналист Иван Карпов заявил, что Юран предлагал «Ростову» сыграть договорной матч. Юран назвал эти слова «полной чушью». Должны ли компетентные органы провести проверку?

— Насколько я знаю, источники, близкие к клубу, говорят о том, что разбирательств никаких не будет. Но какую-то проверку, без сомнений, необходимо провести.

А вообще, Сергей Юран два раза был так удачно уволен из «Химок», получив кучу денег, что иногда мне кажется, что он туда приходит, чтобы потом забрать компенсацию и уйти.