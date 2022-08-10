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    РФС не будет проводить разбирательства из-за возможной попытки Юрана сдать матч (Дмитрий Губерниев)

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался об обвинениях экс-тренера «Химок» Сергея Юрана в попытке организовать договорной матч.

    — Журналист Иван Карпов заявил, что Юран предлагал «Ростову» сыграть договорной матч. Юран назвал эти слова «полной чушью». Должны ли компетентные органы провести проверку?

    — Насколько я знаю, источники, близкие к клубу, говорят о том, что разбирательств никаких не будет. Но какую-то проверку, без сомнений, необходимо провести.

    А вообще, Сергей Юран два раза был так удачно уволен из «Химок», получив кучу денег, что иногда мне кажется, что он туда приходит, чтобы потом забрать компенсацию и уйти.

    • Инсайдер Иван Карпов считает, что «Химки» уволили Юрана за попытку организовать договорной матч с «Ростовом» в 29-м туре прошлого сезона РПЛ.
    • По словам инсайдера, Юран обещал отдать 6 очков «Ростову» в новом сезоне.
    • «Ростов» победил в том матче (2:1), а «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +131

      НикКин 12 минут назад

      Значит точно что то есть боятся что правда откроется

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