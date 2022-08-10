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    Кавазашвили: «Юран не мог предложить сдать матч. Он профессионал до мозга костей»

    Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на обвинения экс-тренера «Химок» Сергея Юрана в попытке организовать договорной матч.

    «Не верю, что Юран предлагал «Ростову» сдать матч. Сергей не тот парень, который пойдeт на такие сделки. Он — профессионал до мозга костей, футболист, который прошeл через огонь и воду, всегда доказывал свою активную позицию на поле. Я отрицаю то, что такое могло произойти.

    Журналист, который дал такую информацию, видимо, опирался на слова кого-то, но он должен отвечать за свои слова. Мне интересно, как он аргументировал свою статью про Юрана, на чeм основаны данные обвинения — на слухах, предположениях или фактах, которые у него имеются? Если у этого журналиста нет фактов, то он может рискнуть своей профессией.

    РФС обязан разобрать данный вопрос. У нас есть комитет по договорным матчам, который я возглавлял, и уже там будет проверка на самом серьeзном уровне. После этой проверки будут вызваны люди, причастные к данным слухам, и они будут вести официальную беседу. Будут составлены протоколы, подтверждающие, что было сказано этим человеком.

    Все материалы пойдут к нам в комитет по этике, и тогда уже будет полное разбирательство. У нас настолько серьeзный комитет по договорным матчам, что нам остаeтся только констатировать их расследование: да или нет», — сказал Кавазашвили.

    • Инсайдер Иван Карпов считает, что «Химки» уволили Юрана за попытку организовать договорной матч с «Ростовом» в 29-м туре прошлого сезона РПЛ.
    • По словам инсайдера, Юран обещал отдать 6 очков «Ростову» в новом сезоне.
    • «Ростов» победил в том матче (2:1), а «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.

    Шок недели: «Xимки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

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    Источник: «Чемпионат»

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