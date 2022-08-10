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    Карпов предложил Юрану пройти проверку на полиграфе: «Пойдешь со мной, или зассышь?»

    Инсайдер Иван Карпов, обвинивший Сергея Юрана в попытке сыграть договорной матч, предложил экс-тренеру «Химок» пройти проверку на детекторе лжи.

    «Я хочу предложить Юрану испытание. Давай сядем, Сережка, на полиграф. Прям параллельно друг-другу, глаза в глаза. То, что я тебе предлагал, но только без всеканий. Меня спрашивают – тебя спрашивают. Можем даже сделать это онлайн.

    Давай! Че, мужик, согласишься? Сергей Юран, пойдешь со мной на полиграф, или зассышь?» – сказал Карпов.

    • Карпов считает, что «Химки» уволили Юрана за попытку организовать договорной матч с «Ростовом» в 29-м туре прошлого сезона РПЛ
    • По словам инсайдера, Юран обещал отдать 6 очков «Ростову» в новом сезоне.
    • «Ростов» победил в том матче (2:1), а «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.

    Шок недели: «Xимки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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