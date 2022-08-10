Ловчев: «Карпов обосрал Юрана с ног до головы. Я бы в лобешник дал этому говнюку Ване»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев отреагировал на информацию инсайдера Ивана Карпова, что Сергея Юрана уволили из «Химок» за попытку организовать договорной матч.

«Кто ты такой, чтобы Юрана Барсиком называть? Говнюк! Просто говнюк.

Я охренел просто! Юрана обосрал с ног до головы! Я бы в лобешник как дал этому Ване! И еще ногой по одному месту зарядил», – сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.

В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.

Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

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