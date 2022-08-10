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    Ловчев: «Карпов обосрал Юрана с ног до головы. Я бы в лобешник дал этому говнюку Ване»

    Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев отреагировал на информацию инсайдера Ивана Карпова, что Сергея Юрана уволили из «Химок» за попытку организовать договорной матч.

    «Кто ты такой, чтобы Юрана Барсиком называть? Говнюк! Просто говнюк.

    Я охренел просто! Юрана обосрал с ног до головы! Я бы в лобешник как дал этому Ване! И еще ногой по одному месту зарядил», – сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

    • В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.
    • В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
    • Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

    Шок недели: «Xимки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +23157

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Серафимыч как всегда конкретен и тактичен. А вообще: "Есть тема!", Ловчева и Аршавина - в студию Матч ТВ!!! *****!

      0
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      Рейтинг: +4167

      Enter2006 2 часа назад

      Ловчев - красава! И Садыгова младшего пинками под зад с ФК Химки, чтобы отец больше такого не вытворял для него.

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      Рейтинг: +11615

      Вомбат > Enter2006 1 час назад

      А он и не вытворял. Эта такая же выдумка, как про Ростов. Настоящую причину озвучил 2 года назад уволенный директор клуба - распил бюджета проще делается в ФНЛ, поэтому всех, кто будет мешать команде вылететь, сказал он, будут увольнять. По той же причине уволили и Кержакова, ведь в Нижнем тоже пилится областной бюджет.

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      Рейтинг: +4819

      Беспонтий > Вомбат 1 час назад

      да
      опять согласен с Вами
      по сему и накидывают кучу версий
      уводят собак от оклада волков

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      Рейтинг: +580

      чаппай 2 часа назад

      Может, разобраться надо сначала, не?

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