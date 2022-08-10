Карпов: «Если Юран скажет, что моя информация про договорной матч с «Ростовом» ложная, я ему всеку»

Инсайдер Иван Карпов рассказал, что сделает с Сергеем Юраном, уволенным из «Химок», если тот поставит под сомнение его информацию про планировавшийся договорной матч с «Ростовом».

«Если Юран встретится и скажет мне, что я написал неправду, я ему всеку и удалю публикацию», – сказал Карпов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.

В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.

Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

Шок недели: «Xимки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему