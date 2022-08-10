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    Карпов: «Если Юран скажет, что моя информация про договорной матч с «Ростовом» ложная, я ему всеку»

    Инсайдер Иван Карпов рассказал, что сделает с Сергеем Юраном, уволенным из «Химок», если тот поставит под сомнение его информацию про планировавшийся договорной матч с «Ростовом».

    «Если Юран встретится и скажет мне, что я написал неправду, я ему всеку и удалю публикацию», – сказал Карпов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    • В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.
    • В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
    • Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

    Шок недели: «Xимки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:38
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +504

      Бан 1 час назад

      Где болелы Химок, почему какой-то удод так говорит о тренере поднявшем клуб на 7 место?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      Roberto_01 1 час назад

      Еще раз такое в прессе Ваня, я тебя сам найду,! поверь будет красочно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      Roberto_01 1 час назад

      Тебе мало видимо набили голову, или много, ты уродище , не умеющее писать не трогай людей своим потным и вонючим языком! Юран Блекберну забивал когда ты руку свою лахматил!

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      Ответить
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      Рейтинг: +9

      Roberto_01 1 час назад

      Животное по имени Ваня, напиши мне! Ты кто такой, ты фрутболист, ты ???? поговорим! на 9 своей заезжай , там увидим кто, что!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5853

      Давид59 1 час назад

      Всеку? Это как? В лоб что-ли дам?

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      Рейтинг: +16673

      Cleaner 1 час назад

      Ваня, как бы тебе за бездоказательные обвинения не всекли по полной программе.

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      Рейтинг: +23157

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Теперь, чтобы не встретиться, Карпов будет избегать Юрана лет 5, а публикации удалит быстро, как пить дать.

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      Рейтинг: +16490

      ilichkadr 2 часа назад

      На месте Юрана подал бы в суд.

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      Рейтинг: +505

      SLADE2019 2 часа назад

      А что это, кто пояснит? С одной стороны всечет, с другой удалит публикацию. Вся эта история безусловно должны быть расследована. Ну а от Юрана ждем объяснений. Про действия в отношении Карпова молчу, вдруг расценят, как призыв к насильственным действиям.

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      Рейтинг: +24526

      JTherry 2 часа назад

      во-первых, еще не известно, кто и кому "всечет" (Юран не похож на мальчика для битья), во-вторых, не верю ни одному слову Карпова, поскольку пишет на основе своих "умозаключений" (похоже, обладает "распиской Газика" по догу), в-третьих, пора искать Карпу хорошего адвоката (Добровинский не поможет))...

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