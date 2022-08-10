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  • Карпов: «Если Юран скажет, что моя информация про договорной матч с «Ростовом» ложная, я ему всеку»

Карпов: «Если Юран скажет, что моя информация про договорной матч с «Ростовом» ложная, я ему всеку»

10 августа 2022, 11:38
18

Инсайдер Иван Карпов рассказал, что сделает с Сергеем Юраном, уволенным из «Химок», если тот поставит под сомнение его информацию про планировавшийся договорной матч с «Ростовом».

«Если Юран встретится и скажет мне, что я написал неправду, я ему всеку и удалю публикацию», – сказал Карпов в эфире телеканала «Матч ТВ».

  • В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.
  • В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
  • Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

Шок недели: «Xимки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Химки Юран Сергей
Комментарии (18)
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acor94
1660120851
Это случаем не его дочь на днях камингаут сделала? По словам *******(гей) ещё тот.
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Enter2006
1660121127
Была ст. 128.1 УК РФ, теперь ещё ст. 119 УК РФ, давай Карпов дальше ))
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Fusballer
1660121279
Карпов напрашивается на фан-айди.
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JTherry
1660122355
во-первых, еще не известно, кто и кому "всечет" (Юран не похож на мальчика для битья), во-вторых, не верю ни одному слову Карпова, поскольку пишет на основе своих "умозаключений" (похоже, обладает "распиской Газика" по догу), в-третьих, пора искать Карпу хорошего адвоката (Добровинский не поможет))...
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ilichkadr
1660122949
На месте Юрана подал бы в суд.
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DOCTOR PENALTY
1660123894
Теперь, чтобы не встретиться, Карпов будет избегать Юрана лет 5, а публикации удалит быстро, как пить дать.
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Бан
1660126592
Где болелы Химок, почему какой-то удод так говорит о тренере поднявшем клуб на 7 место?
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Томик
1660160275
Если такой блюститель законности, мог и поприличней высказаться. Дескать есть информация о договорном матче, не могу оставить это безнаказанным и завтра подам заявление в прокуратуру. А то, что он выдал - какой-то то полу пацанский наезд на районе. А то ведь как наезжает, так в таком же ключе может и получить. Что потом будет делать? Крышу подтягивать или заявление писать? Всекатель.
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jek718875
1660276190
Юран ответил,что при встрече всечёт в табло и сделает счёт 5:0
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моэм
1660408889
Карпов гонит самопиар и не надо ему помогать в этом ...можно простым молчанием ... или же устроить ему " тёмную " ... но ни в коем случае не отвечать в прессе !!!
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