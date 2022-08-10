Карпов: «Если Юран скажет, что моя информация про договорной матч с «Ростовом» ложная, я ему всеку»

Где болелы Химок, почему какой-то удод так говорит о тренере поднявшем клуб на 7 место?
Инсайдер Иван Карпов рассказал, что сделает с Сергеем Юраном, уволенным из «Химок», если тот поставит под сомнение его информацию про планировавшийся договорной матч с «Ростовом».
«Если Юран встретится и скажет мне, что я написал неправду, я ему всеку и удалю публикацию», – сказал Карпов в эфире телеканала «Матч ТВ».
- В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.
- В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
- Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.
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