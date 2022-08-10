Гасперини: «Я не блокировал трансфер Миранчука, хоть гендиректор и обвинил меня в этом»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что не блокировал трансфер полузащитника Алексея Миранчука.
«Миранчук? Необходимо урегулировать экономические аспекты.
Я не имею никакого отношения к блокировке трансфера, хоть Лука Перкасси и обвинил в этом меня», – сказал Гасперини.
- За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
- Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
- «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио