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  • 2Drots сыграют с «Чертаново» в 1/256 финала Кубка России на «Арене Химки»

2Drots сыграют с «Чертаново» в 1/256 финала Кубка России на «Арене Химки»

9 августа 2022, 22:02
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Главный тренер медийной команды 2Drots Дмитрий Кузнецов рассказал о сопернике по 1/256 финала Кубка России.

«Играем против «Чертаново» в 1/256 финала Кубка России. Готовимся к игре в рабочем режиме. Какого числа? Нам сказали, что игра планируется 17 августа.

С высокой долей вероятности матч с «Чертаново» должен пройти на «Арене Химки», — сказал Кузнецов.

  • 2Drots – чемпион первого сезона Медиалиги.
  • В Кубке России также сыграет «Амкал».

Как понять Медиалигу и медиафутбол: кто это придумал, чем это отличается от привычного футбола, как разобраться в командах и местных звездах

Источник: «Чемпионат»
Медиафутбол Чертаново
Комментарии (1)
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Alex Y
1660073934
А Газмяс будет, почему их вообще впустили, это неофициальные лиги
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