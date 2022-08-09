2Drots сыграют с «Чертаново» в 1/256 финала Кубка России на «Арене Химки»

Главный тренер медийной команды 2Drots Дмитрий Кузнецов рассказал о сопернике по 1/256 финала Кубка России.

«Играем против «Чертаново» в 1/256 финала Кубка России. Готовимся к игре в рабочем режиме. Какого числа? Нам сказали, что игра планируется 17 августа.

С высокой долей вероятности матч с «Чертаново» должен пройти на «Арене Химки», — сказал Кузнецов.

2Drots – чемпион первого сезона Медиалиги.

В Кубке России также сыграет «Амкал».

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