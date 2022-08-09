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    2Drots сыграют с «Чертаново» в 1/256 финала Кубка России на «Арене Химки»

    Главный тренер медийной команды 2Drots Дмитрий Кузнецов рассказал о сопернике по 1/256 финала Кубка России.

    «Играем против «Чертаново» в 1/256 финала Кубка России. Готовимся к игре в рабочем режиме. Какого числа? Нам сказали, что игра планируется 17 августа.

    С высокой долей вероятности матч с «Чертаново» должен пройти на «Арене Химки», — сказал Кузнецов.

    • 2Drots – чемпион первого сезона Медиалиги.
    • В Кубке России также сыграет «Амкал».

    Как понять Медиалигу и медиафутбол: кто это придумал, чем это отличается от привычного футбола, как разобраться в командах и местных звездах

    Источник: «Чемпионат»

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    09.08.2022 22:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1488

      Alex Y 2 часа назад

      А Газмяс будет, почему их вообще впустили, это неофициальные лиги

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