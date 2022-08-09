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    В «Химках» опровергли обе версии про увольнение Юрана

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что появившаяся информация о причинах отставки главного тренера Сергея Юрана не соответствует действительности.

    Есть две версии по поводу увольнения 53-летнего специалиста – отказ выпустить на поле сына инвестора клуба Садыгова и причастность к «делу Матюнина».

    «Связано ли с тем, что Юран не выпустил на поле в матче с «Ростовом» Садыгова? Никак не связано. У нас на поле выходят те, кто готов.

    Тренер принял структуру. Илья выходил в том чемпионате, в этом тоже, поэтому никак не связано. К сожалению, такие слухи ходят.

    Что касается скандального матча с «Крыльями», то тут тоже никак не связано. Я не понимаю, почему скандал организовался в принципе. Какая-то странная история», – сказал Терюшков.

    • В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.
    • В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
    • Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4116

      Enter2006 58 минут назад

      Терюшков заднюю включил, на Садыкова свистеть трибуны теперь будут. Как только уродов как он держат. Юран прямолинейный человек, видимо что-то ляпнул руководству клуба, а те этого не любят. Как в любой работе есть жополизы а есть прямолинейные люди работяги. И если жополиз в три раза хуже работает чем прямолинейный человек - их всё равно оставят. Ведь так приятно когда жопу лижут! Если Юран уйдёт - Химкам 3,14зда!!!

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      Рейтинг: +7238

      nik55 1 час назад

      почему уволили----это мы никогда не узнаем

      0
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      Рейтинг: +19601

      derrik2000 > nik55 55 минут назад

      Позже.
      Много позже, когда Юран книгу напишет.

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      Рейтинг: +1252

      jek718875 1 час назад

      Мы поняли, его уволили,потому что, фамилия начинается на "Ю"

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      Рейтинг: +86

      ЗаЖиМ > jek718875 1 час назад

      Т.е. - вертели на ...ю

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      Рейтинг: +1252

      jek718875 > ЗаЖиМ 1 час назад

      Точно

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      Рейтинг: +86

      ЗаЖиМ 1 час назад

      Так а в чём тогда причина????!!!

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