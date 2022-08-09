В «Химках» опровергли обе версии про увольнение Юрана

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что появившаяся информация о причинах отставки главного тренера Сергея Юрана не соответствует действительности.

Есть две версии по поводу увольнения 53-летнего специалиста – отказ выпустить на поле сына инвестора клуба Садыгова и причастность к «делу Матюнина».

«Связано ли с тем, что Юран не выпустил на поле в матче с «Ростовом» Садыгова? Никак не связано. У нас на поле выходят те, кто готов.

Тренер принял структуру. Илья выходил в том чемпионате, в этом тоже, поэтому никак не связано. К сожалению, такие слухи ходят.

Что касается скандального матча с «Крыльями», то тут тоже никак не связано. Я не понимаю, почему скандал организовался в принципе. Какая-то странная история», – сказал Терюшков.