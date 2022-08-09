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В «Химках» опровергли обе версии про увольнение Юрана

9 августа 2022, 15:37
9

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что появившаяся информация о причинах отставки главного тренера Сергея Юрана не соответствует действительности.

Есть две версии по поводу увольнения 53-летнего специалиста – отказ выпустить на поле сына инвестора клуба Садыгова и причастность к «делу Матюнина».

«Связано ли с тем, что Юран не выпустил на поле в матче с «Ростовом» Садыгова? Никак не связано. У нас на поле выходят те, кто готов.

Тренер принял структуру. Илья выходил в том чемпионате, в этом тоже, поэтому никак не связано. К сожалению, такие слухи ходят.

Что касается скандального матча с «Крыльями», то тут тоже никак не связано. Я не понимаю, почему скандал организовался в принципе. Какая-то странная история», – сказал Терюшков.

  • В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.
  • В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
  • Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки Садыгов Илья Юран Сергей Терюшков Роман Матюнин Алексей
Комментарии (9)
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ЗаЖиМ
1660048929
Так а в чём тогда причина????!!!
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jek718875
1660048941
Мы поняли, его уволили,потому что, фамилия начинается на "Ю"
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nik55
1660049741
почему уволили----это мы никогда не узнаем
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Enter2006
1660051287
Терюшков заднюю включил, на Садыкова свистеть трибуны теперь будут. Как только уродов как он держат. Юран прямолинейный человек, видимо что-то ляпнул руководству клуба, а те этого не любят. Как в любой работе есть жополизы а есть прямолинейные люди работяги. И если жополиз в три раза хуже работает чем прямолинейный человек - их всё равно оставят. Ведь так приятно когда жопу лижут! Если Юран уйдёт - Химкам 3,14зда!!!
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ZAITZEFF2011
1660057157
Вспомните Ротенберга и все поймете.
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житель СПб
1660058891
Дыма без огня не бывает. Похоже на то, что все именно так - 1 или 2 версия, или обе сразу.
Ответить
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