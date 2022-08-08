Причиной увольнения Юрана из «Химок» могла стать его причастность к «делу Матюнина»

Без Юрана для химок конец, пока рпл привет середина фнл… а может даже и пфл
Появилась еще одна версия по поводу скорого ухода Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».
Причиной увольнения 53-летнего специалиста могла стать его причастность к «делу Матюнина».
«По моим данным, причина совсем не в результатах и даже не в сыне Садыгова: по словам источников отставка Юрана связана со скандальным матчем «Химки» – «Крылья Советов» и «делом Матюнина».
Тогда, спустя некоторое время после игры, глава РПЛ (тогда ещe) Ашот Хачатурянц заявил, что проверка судейства Матюнина установила, что арбитр допустил «девять существенных ошибок в пользу «Химок» и только одну в пользу «Крыльев Советов».
Сейчас продолжаются чистки и, якобы, в ситуации с Матюниным замешан и Юран. Теперь же, по данным источников, «Химкам» поставили условие, что, если они не хотят официальных санкций, им нужно убрать всех связанных с той ситуацией.
Кстати, довольно быстрый выбор Николая Писарева тоже легко объясним: с июня генеральным директором «Химок» является Дмитрий Ульянов.
Ульянов давно знаком с Писаревым и был тренером одной из молодежных сборных России, когда Писарев работал там спортивным директором», – сообщает Глеб Трифонов, автор телеграм-канала «Мутко против» и главный редактор Baza.
- Юран возглавляет «Химки» с февраля 2022 года.
- Команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимает 7-е место в таблице лиги.
- Сообщалось, что тренер может уйти в «Урал» с компенсацией в размере 35-40 миллионов рублей.