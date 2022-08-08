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    Причиной увольнения Юрана из «Химок» могла стать его причастность к «делу Матюнина»

    Появилась еще одна версия по поводу скорого ухода Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

    Причиной увольнения 53-летнего специалиста могла стать его причастность к «делу Матюнина».

    «По моим данным, причина совсем не в результатах и даже не в сыне Садыгова: по словам источников отставка Юрана связана со скандальным матчем «Химки»«Крылья Советов» и «делом Матюнина».

    Тогда, спустя некоторое время после игры, глава РПЛ (тогда ещe) Ашот Хачатурянц заявил, что проверка судейства Матюнина установила, что арбитр допустил «девять существенных ошибок в пользу «Химок» и только одну в пользу «Крыльев Советов».

    Сейчас продолжаются чистки и, якобы, в ситуации с Матюниным замешан и Юран. Теперь же, по данным источников, «Химкам» поставили условие, что, если они не хотят официальных санкций, им нужно убрать всех связанных с той ситуацией.

    Кстати, довольно быстрый выбор Николая Писарева тоже легко объясним: с июня генеральным директором «Химок» является Дмитрий Ульянов.

    Ульянов давно знаком с Писаревым и был тренером одной из молодежных сборных России, когда Писарев работал там спортивным директором», – сообщает Глеб Трифонов, автор телеграм-канала «Мутко против» и главный редактор Baza.

    • Юран возглавляет «Химки» с февраля 2022 года.
    • Команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимает 7-е место в таблице лиги.
    • Сообщалось, что тренер может уйти в «Урал» с компенсацией в размере 35-40 миллионов рублей.

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    Источник: «Мутко против»

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    08.08.2022 23:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +198

      RdAMR10 4 минуты назад

      Без Юрана для химок конец, пока рпл привет середина фнл… а может даже и пфл

      0
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      Рейтинг: +1606

      22 raza chemp 7 минут назад

      Юран известный аферюга, в Динамо Ставрополе работал все покупали, как то на его турнире в краснодаре играли, 30к заявка, 16 команд, играли на поле пол дня 4на4 прилетел под конец две фотки, деньги взял и улетел

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      Рейтинг: +97

      ScarlettOgusania 39 минут назад

      Не одно, так другое, и это похлеще, чем сынок Садыгова в основе (( это причастность к коррупционной схеме пришьют((

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      Рейтинг: +104

      Красногвардейчик 39 минут назад

      Лига приколов))

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      Рейтинг: +1331

      Artemka444 51 минуту назад

      Мутные эти Химки,значит скоро вылетят!!!

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