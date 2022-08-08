Причиной увольнения Юрана из «Химок» могла стать его причастность к «делу Матюнина»

Появилась еще одна версия по поводу скорого ухода Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

Причиной увольнения 53-летнего специалиста могла стать его причастность к «делу Матюнина».

«По моим данным, причина совсем не в результатах и даже не в сыне Садыгова: по словам источников отставка Юрана связана со скандальным матчем «Химки» – «Крылья Советов» и «делом Матюнина».

Тогда, спустя некоторое время после игры, глава РПЛ (тогда ещe) Ашот Хачатурянц заявил, что проверка судейства Матюнина установила, что арбитр допустил «девять существенных ошибок в пользу «Химок» и только одну в пользу «Крыльев Советов».

Сейчас продолжаются чистки и, якобы, в ситуации с Матюниным замешан и Юран. Теперь же, по данным источников, «Химкам» поставили условие, что, если они не хотят официальных санкций, им нужно убрать всех связанных с той ситуацией.

Кстати, довольно быстрый выбор Николая Писарева тоже легко объясним: с июня генеральным директором «Химок» является Дмитрий Ульянов.

Ульянов давно знаком с Писаревым и был тренером одной из молодежных сборных России, когда Писарев работал там спортивным директором», – сообщает Глеб Трифонов, автор телеграм-канала «Мутко против» и главный редактор Baza.