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  • Причиной увольнения Юрана из «Химок» могла стать его причастность к «делу Матюнина»

Причиной увольнения Юрана из «Химок» могла стать его причастность к «делу Матюнина»

8 августа 2022, 23:57
14

Появилась еще одна версия по поводу скорого ухода Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

Причиной увольнения 53-летнего специалиста могла стать его причастность к «делу Матюнина».

«По моим данным, причина совсем не в результатах и даже не в сыне Садыгова: по словам источников отставка Юрана связана со скандальным матчем «Химки»«Крылья Советов» и «делом Матюнина».

Тогда, спустя некоторое время после игры, глава РПЛ (тогда ещe) Ашот Хачатурянц заявил, что проверка судейства Матюнина установила, что арбитр допустил «девять существенных ошибок в пользу «Химок» и только одну в пользу «Крыльев Советов».

Сейчас продолжаются чистки и, якобы, в ситуации с Матюниным замешан и Юран. Теперь же, по данным источников, «Химкам» поставили условие, что, если они не хотят официальных санкций, им нужно убрать всех связанных с той ситуацией.

Кстати, довольно быстрый выбор Николая Писарева тоже легко объясним: с июня генеральным директором «Химок» является Дмитрий Ульянов.

Ульянов давно знаком с Писаревым и был тренером одной из молодежных сборных России, когда Писарев работал там спортивным директором», – сообщает Глеб Трифонов, автор телеграм-канала «Мутко против» и главный редактор Baza.

  • Юран возглавляет «Химки» с февраля 2022 года.
  • Команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимает 7-е место в таблице лиги.
  • Сообщалось, что тренер может уйти в «Урал» с компенсацией в размере 35-40 миллионов рублей.

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Источник: «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей Матюнин Алексей
Комментарии (14)
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Artemka444
1659993372
Мутные эти Химки,значит скоро вылетят!!!
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Красногвардейчик
1659994101
Лига приколов))
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ScarlettOgusania
1659994110
Не одно, так другое, и это похлеще, чем сынок Садыгова в основе (( это причастность к коррупционной схеме пришьют((
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RdAMR10
1659996194
Без Юрана для химок конец, пока рпл привет середина фнл… а может даже и пфл
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эд100
1660006526
теперь не важна причина. сам факт говорит о многом. руководство химок перегрелось на солнышке, если вообще дружит с головой. Писареву удачи, как и Юрану в Урале, надеюсь. Что чёрт возьми вообще творится с руководителями команд?! Эпидемия глупостей в половине.
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eugen-han
1660015957
Это расплата за невылет в прошлом сезоне, когда команда вроде на ходу. И это справедливо, потому что ,,Химки" тянули за уши откровенно весной и матч с ,,крыльями" - яркий тому пример, где Юран издевательски ухмылялся на негодование тренерского штаба из стана противника на решения ,,судьи"- Матюнина. Там ведь откровенное преступление экономически-коррупционного характера. В Италии когда-то за такое даже кто-то присел в тюрьму. Матюнин грозился подать а суд на Хачатурянца, а тот только этого и ждал, чтобы предать огласки этому делу, но видимо не дождался, и по этому наверное решили ограничиться теми мерами, которые исключат участников того дела от футбола, кого пожизненно, а кого на время( надеюсь на долго), чтобы такие прецеденты не возникал
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Enter2006
1660025156
Ой, ну если нужно, можно и "до столба до е бать ся". Какое нахрен дело матюнина? Садыгова освистывать будут теперь при появлении на поле, ибо дебильнее причины увольнения хорошего главного тренера не видно.
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ААМ
1660025633
Не знаю, что правда в деле Матюнина, но Юран, как тренер мотиватор, хорош.
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Snek
1660032213
Ну поди договорняк был, руководства клубов на этом наварились, теперь нужно найти виноватых и слить.
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Ruryu
1660333922
Ок,если он покупал матчи,следовательно кто-то и продавал. Тогда всех дисквалифицировать надо и на одинаковые срока.включая футболистов,начальников и руководителей. Только,на их место,придут другие
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