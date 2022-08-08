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  • «Дымит и кайфует. Какой это пример для нашей молодежи?». Быстров поддержал тюремный срок для баскетболистки Грайнер

«Дымит и кайфует. Какой это пример для нашей молодежи?». Быстров поддержал тюремный срок для баскетболистки Грайнер

8 августа 2022, 12:57
15

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о том, что американская баскетболистка Бриттни Грайнер приговорена к девяти годам тюрьмы за хранение и контрабанду наркотиков.

  • 31-летняя спортсменка была задержана 17 февраля 2022 года в аэропорту Шереметьево.
  • У нее нашли жидкость, содержащую гашишное масло.

«Она показала плохой пример. Находясь в команде, она приехала с травкой туда, где молодые девчонки занимаются баскетболом, сидит в холле на диванчике и дымит, кайфует.

Какой это пример для нашей молодежи? Эти девчонки смотрят на нее и думают: «Если ей можно, почему нам нельзя?».

Какая разница, девять лет – это много или мало? Если в нашей стране это запрещено, то это должно быть наказуемо. Пускай у себя в Америке делает всe, что хочет», – сказал Быстров.

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Источник: «Матч ТВ»
Оффтоп Быстров Владимир
Комментарии (15)
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Ahmad11034
1659953530
Вам только задай вопрос,тут же сразу!!!!
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3meeeD
1659953669
Редкий случай когда я с ним согласен
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илья 009
1659953769
Когда сам бухает, на видео с охранником рамсит и в табло получает... Какой пример показывает... Тупой вы.ро.док Бистров...муд.д.ак...
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DOCTOR PENALTY
1659953817
Всё правильно, Вова, своих таких достаточно.
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jet andy
1659953957
А ты Володя какой пример подаешь молодежи светя своей пропитой поросячьей харей?
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Inkvizitor@
1659954980
убил человека от 8-10 , покурил электронной травы 9 лет . Выбор за тобой
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portero
1659956454
Широкова срочно в тюрягу....
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almanev
1659958621
Ага, этой алкоте только про примеры для молодежи рассуждать
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