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    «Дымит и кайфует. Какой это пример для нашей молодежи?». Быстров поддержал тюремный срок для баскетболистки Грайнер

    Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о том, что американская баскетболистка Бриттни Грайнер приговорена к девяти годам тюрьмы за хранение и контрабанду наркотиков.

    • 31-летняя спортсменка была задержана 17 февраля 2022 года в аэропорту Шереметьево.
    • У нее нашли жидкость, содержащую гашишное масло.

    «Она показала плохой пример. Находясь в команде, она приехала с травкой туда, где молодые девчонки занимаются баскетболом, сидит в холле на диванчике и дымит, кайфует.

    Какой это пример для нашей молодежи? Эти девчонки смотрят на нее и думают: «Если ей можно, почему нам нельзя?».

    Какая разница, девять лет – это много или мало? Если в нашей стране это запрещено, то это должно быть наказуемо. Пускай у себя в Америке делает всe, что хочет», – сказал Быстров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии17
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      Рейтинг: +1965

      fakeid 16 минут назад

      когда эта гнида вернулась из спартака - сразу же помчалась в гей-клуб, у входа в который гниде дали по рылу, о чём имеется соответствующий видос на ютубе.
      так что он там визжал о примерах для молодёжи?

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      Рейтинг: +11199

      Алексей З 1 час назад

      Мы сейчас что должны обсуждать ?
      Все знают , что наркотики это зло, а срок всё же чрезмерен, но это особенности нашего судопроизводства.
      Тут и за плакаты сроки немалые дают, а уж за кидание пластмассовых стаканчиков можно и присесть очень на долго.

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      Рейтинг: +2000

      almanev 1 час назад

      Ага, этой алкоте только про примеры для молодежи рассуждать

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      Рейтинг: +65774

      portero 2 часа назад

      Широкова срочно в тюрягу....

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      Рейтинг: +14718

      Fusballer > portero 59 минут назад

      Не надо! Он уже получил свое наказание - фан-айди!

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      Рейтинг: +90

      Inkvizitor@ 2 часа назад

      убил человека от 8-10 , покурил электронной травы 9 лет . Выбор за тобой

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      Рейтинг: +65774

      portero > Inkvizitor@ 2 часа назад

      Дают и по 3,5 года, и за то и за другое. Можно и не за что получить больше....

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      Рейтинг: +148

      Alec7183 > Inkvizitor@ 1 час назад

      НЕ не не, просто курит **** в гетто, а она подаёт пагубный пример , а он может убить десятки, сотни, тысячи, а может и миллионы.

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      Рейтинг: +572

      чаппай 2 часа назад

      Апхахахах))) чья бы корова мычала

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      Рейтинг: +793

      jet andy 2 часа назад

      А ты Володя какой пример подаешь молодежи светя своей пропитой поросячьей харей?

      2
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      Рейтинг: +4368

      mopecekca > jet andy 2 часа назад

      ага, и смердя вокруг **** вонью.

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      Рейтинг: +2278

      СвинкаСправедливости > jet andy 1 час назад

      ****

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      Рейтинг: +23147

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Всё правильно, Вова, своих таких достаточно.

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      Рейтинг: +127

      илья 009 2 часа назад

      Когда сам бухает, на видео с охранником рамсит и в табло получает... Какой пример показывает... Тупой вы.ро.док Бистров...муд.д.ак...

      2
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      Рейтинг: +598

      3meeeD 2 часа назад

      Редкий случай когда я с ним согласен

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      Рейтинг: +4942

      Красногорск_Фан > 3meeeD 2 часа назад

      +1 . Спортсмен должен подавать пример по ЗОЖ. Добавлю что значительное количество татуировок иногда приравнивается к психическому заболеванию. А тут лишь хороший пример как маладым погибнуть в гангста-перестрелке.

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