«Дымит и кайфует. Какой это пример для нашей молодежи?». Быстров поддержал тюремный срок для баскетболистки Грайнер

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о том, что американская баскетболистка Бриттни Грайнер приговорена к девяти годам тюрьмы за хранение и контрабанду наркотиков.

31-летняя спортсменка была задержана 17 февраля 2022 года в аэропорту Шереметьево.

У нее нашли жидкость, содержащую гашишное масло.

«Она показала плохой пример. Находясь в команде, она приехала с травкой туда, где молодые девчонки занимаются баскетболом, сидит в холле на диванчике и дымит, кайфует.

Какой это пример для нашей молодежи? Эти девчонки смотрят на нее и думают: «Если ей можно, почему нам нельзя?».

Какая разница, девять лет – это много или мало? Если в нашей стране это запрещено, то это должно быть наказуемо. Пускай у себя в Америке делает всe, что хочет», – сказал Быстров.