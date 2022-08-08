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    Уткин: «Дзюба в этом году мог бы поставить свой рекорд по системе «гол+пас»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин предположил, насколько результативно мог бы играть форвард Артем Дзюба, находящийся более двух месяцев без клуба после ухода из «Зенита».

    «А вот представьте – если Комличенко забил четыре гола в четырех турах, по голу в каждом матче... Сколько бы забил Дзюба?

    Комли никогда его не превосходил.С нынешним классом защитников... Если у Дзюбы осталась мотивация, он бы в этом году мог поставить свой рекорд, как минимум по системе «гол+пас».

    Четыре тура форы уже дал. Но еще не поздно включиться. Если не концентрироваться на деньгах. А вернее – на максимуме денег. Пора в игру», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 09:24
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7229

      nik55 1 час назад

      вместе с тобой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +402

      кaстрюлька 1 час назад

      Угу, по системе "Рука-лицо"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +153

      Аден 1 час назад

      дЗюбло по ходу переключился на кинематограф, новые видосы снимает.

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