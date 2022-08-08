Уткин: «Дзюба в этом году мог бы поставить свой рекорд по системе «гол+пас»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин предположил, насколько результативно мог бы играть форвард Артем Дзюба, находящийся более двух месяцев без клуба после ухода из «Зенита».

«А вот представьте – если Комличенко забил четыре гола в четырех турах, по голу в каждом матче... Сколько бы забил Дзюба?

Комли никогда его не превосходил.С нынешним классом защитников... Если у Дзюбы осталась мотивация, он бы в этом году мог поставить свой рекорд, как минимум по системе «гол+пас».

Четыре тура форы уже дал. Но еще не поздно включиться. Если не концентрироваться на деньгах. А вернее – на максимуме денег. Пора в игру», – написал Уткин в своем телеграм-канале.