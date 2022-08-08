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    Павлюченко: «Говорить сейчас о чемпионстве – это плохо для «Спартака»

    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко считает преждевременными рассуждения об участии московской команды в чемпионской гонке РПЛ.

    «Когда «Спартак» начинает удачно чемпионат, все начинают говорить про чемпионскую игру и чемпионского тренера.

    Это всегда очень плохо сказывается. Давайте выводы пока не будем делать по «Спартаку», я думаю, что нужно подождать 10-15 туров, тогда будет реально видно, на что способна команда в этом сезоне.

    Поэтому сейчас говорить о чемпионстве рано, это ведь и плохо для «Спартака», ведь начинают говорить, что нашли свою игру», – сказал Павлюченко.

    • «Спартак» набрал 10 очков в 4 турах РПЛ.
    • Команда уступает лидирующему ЦСКА только по дополнительным показателям.

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    Источник: ТАСС

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