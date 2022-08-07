Цорн: «Результаты «Локомотива» – катастрофа»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн выступил после матча четвертого тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

— Второе разгромное поражение подряд в чемпионате. Что вы думаете на этот счет?

— Это катастрофа, конечно. Ужасный старт. Мне кажется, что в матче против «Краснодара» до 73-й минуты никто не мог сказать, что будет такой результат. Очень обидное поражение. Обидно для футболистов, болельщиков. Будем анализировать ситуацию. Хотим как можно скорее все исправить. Наш клуб сейчас переживает большие потери, кто на травме, а кто-то из-за карточек пропускает матч.

У «Локомотива» 2 очка в первых 4 турах – худший результат с 2006 года, когда было 1 очко.

Следующий соперник – «Крылья Советов».

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