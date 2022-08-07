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    Цорн: «Результаты «Локомотива» – катастрофа»

    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн выступил после матча четвертого тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

    — Второе разгромное поражение подряд в чемпионате. Что вы думаете на этот счет?

    — Это катастрофа, конечно. Ужасный старт. Мне кажется, что в матче против «Краснодара» до 73-й минуты никто не мог сказать, что будет такой результат. Очень обидное поражение. Обидно для футболистов, болельщиков. Будем анализировать ситуацию. Хотим как можно скорее все исправить. Наш клуб сейчас переживает большие потери, кто на травме, а кто-то из-за карточек пропускает матч.

    • У «Локомотива» 2 очка в первых 4 турах – худший результат с 2006 года, когда было 1 очко.
    • Следующий соперник – «Крылья Советов».
    • Летом «Локомотив» возглавил Йозеф Циннбауэр.

    Что происходит с «Локомотивом». Собираем все проблемы в одном тексте

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:27
    Комментарии11
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      Рейтинг: +3622

      Иван Петров 1986 14 минут назад

      Там где цорн - там катастрофа. Спартак его недолгое присутствие до сих пор ощущает.

      1
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      Рейтинг: +815

      Князев 15 минут назад

      Гоните немецких евреев, вместе с русскими евреями. Всё руководство фуфло!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4628

      PAREVG. 39 минут назад

      Нормальные люди, после таких результатов, подают в отставку.

      0
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      ...
      Рейтинг: +19571

      derrik2000 > PAREVG. 38 минут назад

      Так то НОРМАЛЬНЫЕ.
      А ЭТО - прядкинский пасынок Цорн.
      Диагноз, однако.

      1
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      Рейтинг: +19571

      derrik2000 39 минут назад

      Братан, только не уходи пока: У ТЕБЯ ДЕЙСТВУЮЩИЙ КОНТРАКТ!
      А как соберёшься, так стряси с хозяев клуба всё до копеечки.
      Как в случае со Спартаком.
      Руководители Локо, по всей видимости, любят наступать на ЧУЖИЕ грабли.

      0
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      Рейтинг: +23136

      DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      Заехали в тупик! Машинист фуфловый.

      1
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      Рейтинг: +14713

      Fusballer 46 минут назад

      Какие управленцы, такой и результат.

      1
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      Рейтинг: +7447

      серега кашин 58 минут назад

      Что и следовало ожидать

      2
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      Рейтинг: +16454

      ilichkadr 1 час назад

      Благодаря тебе и катастрофа. Вовремя тебя Спартак дал пинка под зад, хотя и там достаточно насвинячил.

      3
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      Рейтинг: +8995

      R_a_i_n 1 час назад

      Цорн и есть катастрофа Локомотива.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4920

      Красногорск_Фан 1 час назад

      1) Убрать немчуру. Всех 2) Вернуть ЮПС 3) "В атаке надо играть пошире, а в защите поуже" гыгыгы. Кто помнит тот поймет. Сегодня день железнодорожника. А этот вместо обещания всех порвать уже в следующем туре , мы там про АнаЛизируем...

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