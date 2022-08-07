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Цорн: «Результаты «Локомотива» – катастрофа»

7 августа 2022, 13:27
15

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн выступил после матча четвертого тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

— Второе разгромное поражение подряд в чемпионате. Что вы думаете на этот счет?

— Это катастрофа, конечно. Ужасный старт. Мне кажется, что в матче против «Краснодара» до 73-й минуты никто не мог сказать, что будет такой результат. Очень обидное поражение. Обидно для футболистов, болельщиков. Будем анализировать ситуацию. Хотим как можно скорее все исправить. Наш клуб сейчас переживает большие потери, кто на травме, а кто-то из-за карточек пропускает матч.

  • У «Локомотива» 2 очка в первых 4 турах – худший результат с 2006 года, когда было 1 очко.
  • Следующий соперник – «Крылья Советов».
  • Летом «Локомотив» возглавил Йозеф Циннбауэр.

Что происходит с «Локомотивом». Собираем все проблемы в одном тексте

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Цорн Томас
Комментарии (15)
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Красногорск_Фан
1659868646
1) Убрать немчуру. Всех 2) Вернуть ЮПС 3) "В атаке надо играть пошире, а в защите поуже" гыгыгы. Кто помнит тот поймет. Сегодня день железнодорожника. А этот вместо обещания всех порвать уже в следующем туре , мы там про АнаЛизируем...
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R_a_i_n
1659869442
Цорн и есть катастрофа Локомотива.
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ilichkadr
1659869509
Благодаря тебе и катастрофа. Вовремя тебя Спартак дал пинка под зад, хотя и там достаточно насвинячил.
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серега кашин
1659869698
Что и следовало ожидать
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Fusballer
1659870395
Какие управленцы, такой и результат.
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derrik2000
1659870821
Братан, только не уходи пока: У ТЕБЯ ДЕЙСТВУЮЩИЙ КОНТРАКТ! А как соберёшься, так стряси с хозяев клуба всё до копеечки. Как в случае со Спартаком. Руководители Локо, по всей видимости, любят наступать на ЧУЖИЕ грабли.
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PAREVG.
1659870822
Нормальные люди, после таких результатов, подают в отставку.
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Князев
1659872254
Гоните немецких евреев, вместе с русскими евреями. Всё руководство фуфло!
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Иван Петров 1986
1659872330
Там где цорн - там катастрофа. Спартак его недолгое присутствие до сих пор ощущает.
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ScarlettOgusania
1659873771
Цорну неплохо бы напомнить, кто главная "катастрофа" в Локо, в зеркало надо смотреть) из Спартака за то же самое и выгнали прядкинского сынка
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