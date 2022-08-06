Циннбауэр: «Не рассчитывали, что «Локомотив» так начнет сезон»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр дал комментарий после матча четвертого тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

«Мы играли в Краснодаре перед местной публикой, которая мощно поддерживала команду. Необходимо разобрать, как надо действовать после того, как пропускаем гол. Речь идет о реализации моментов, необходимо их использовать. Если ты не забиваешь, осложняешь себе жизнь.

Мы не рассчитывали, что так начнем сезон. Это неожиданный для нас результат. Надо не опускать голову. Предстоят домашние игры, в которых надо обязательно брать очки», – сказал немец.

Следующий соперник «Локомотива» – «Крылья Советов» (13 августа).

Циннбауэр принял «Локомотив» этим летом.

«Локомотив» не брал РПЛ с 2018 года.

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