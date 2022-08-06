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    «Спартак» подтвердил, что «Лукойл» хочет купить «Открытие Арену»

    Стадион «Спартака» может уйти из собственности клуба. Об этом сообщил генеральный директор москвичей Евгений Мележиков.

    «Лукойл» правда пытается приобрести права на «Открытие банк Арену». Переговоры ведутся. Да, это правда», – сказал Мележиков.

    • «Открытие Банк Арена» была открыта в 2014 году.
    • Это 2-й по вместимости стадион Москвы после «Лужников».
    • Леонид Федун сообщал, что на строительство арены было потрачено 14,5 миллиардов рублей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2036

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Сколько из одного кармана в другой не перекладывай бабла, спердак всегда будет прозябать в середине таблицы))))

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