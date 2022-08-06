«Спартак» подтвердил, что «Лукойл» хочет купить «Открытие Арену»

Стадион «Спартака» может уйти из собственности клуба. Об этом сообщил генеральный директор москвичей Евгений Мележиков.

«Лукойл» правда пытается приобрести права на «Открытие банк Арену». Переговоры ведутся. Да, это правда», – сказал Мележиков.