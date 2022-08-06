«Спартак» анонсировал изменения в составе акционеров

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что состав акционеров клуба претерпит изменения.

«Вы же знаете, что вышла информация об изменении состава акционеров в «Спартаке».

Смена акционеров или перераспределение акций среди них.

Надеюсь, что Леонид Арнольдович Федун сохранит свою долю. В любом случае если меняется акционер или их состав, проводится общее собрание акционеров и принимается решение по составу членов совета директоров.

Думаю, что в сентябре предстоят изменения», – сказал Мележиков.