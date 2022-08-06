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    «Спартак» анонсировал изменения в составе акционеров

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что состав акционеров клуба претерпит изменения.

    «Вы же знаете, что вышла информация об изменении состава акционеров в «Спартаке».

    Смена акционеров или перераспределение акций среди них.

    Надеюсь, что Леонид Арнольдович Федун сохранит свою долю. В любом случае если меняется акционер или их состав, проводится общее собрание акционеров и принимается решение по составу членов совета директоров.

    Думаю, что в сентябре предстоят изменения», – сказал Мележиков.

    • Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.
    • При Федуне «Спартак» взял все российские титулы.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: -7

      Аvеngеr 3 минуты назад

      Зарема и двое из Бомбардира. Павелий и Джон Терри

      0
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      Рейтинг: +17844

      DVOK68 50 минут назад

      А отрицали всё напрочь.И Малежиков и Федун с Зулейхой.
      Такого руководителя как Федун захочешь забыть,но не сможешь.Надеюсь что новые владельцы клуба будут вести дела НОРМАЛЬНО,не так как Арни.

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