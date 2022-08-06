«Спартак» анонсировал изменения в составе акционеров

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что состав акционеров клуба претерпит изменения.
«Вы же знаете, что вышла информация об изменении состава акционеров в «Спартаке».
Смена акционеров или перераспределение акций среди них.
Надеюсь, что Леонид Арнольдович Федун сохранит свою долю. В любом случае если меняется акционер или их состав, проводится общее собрание акционеров и принимается решение по составу членов совета директоров.
Думаю, что в сентябре предстоят изменения», – сказал Мележиков.
- Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.
- При Федуне «Спартак» взял все российские титулы.
- «Спартак» лидирует в РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»