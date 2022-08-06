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    Петржела: «Зенит» был бы в топ-5 АПЛ, а «Спартак» – в Чемпионшипе»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, как петербургская команда выступила бы в АПЛ.

    «Зенит» в АПЛ был бы в первой пятерке чемпионата, а «Спартак» – в Чемпионшипе.

    Команда Семака могла бы хорошо играть в Англии с таким подбором игроков.

    Но красно-белые не смогли бы никак играть в АПЛ, они слабые для того, чтоб играть с лучшими командами Англии. Их уровень – РПЛ», – сказал Петржела.

    • «Зенит» 4 сезона подряд становился чемпионом России.
    • В прошлом розыгрыше РПЛ «Спартак» финишировал на 10-м месте.
    • В новом чемпионате команды стартовали одинаково – 7 очков в 3 турах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:14
    Комментарии15
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      Рейтинг: +12019

      ВетеR 39 минут назад

      что курит этот человек ?(((

      0
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      Рейтинг: +4768

      алдан2014 53 минуты назад

      Пан уже наопохмелялся

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2703

      Play 1 час назад

      Да да, ровно между Манчестер Сити и Челси, а вы что думали? Дальше Тоттенхэм с Дзюбой, ему уже звонили. А МЮ и Арсенал вообще не конкуренты, пусть за Лигу Европы бьются. Даже новые мешки для мусора выпустят по этому поводу.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2237

      СвинкаСправедливости > Play 33 минуты назад

      А где-то на шестой позиции Кристал Пэлас самого Чалова!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      3meeeD 1 час назад

      Зарема,соболев,петькажела,губаБомбардос у вас других личностей нету.?и половину фейка бросайте.стыдно

      0
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      Рейтинг: +559

      Zenit40k 1 час назад

      Петржела как всегда прав

      2
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      Рейтинг: +7326

      BarStep 1 час назад

      Ой, хорошо-то как сказал..
      Сегодня Урал подтвердит его слова)
      Верю!

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      Рейтинг: +362

      Лицом_на_клаве 1 час назад

      Петржела знатно макнул аутсайдеров хряков. Гыгыгы

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      Рейтинг: +7442

      серега кашин 1 час назад

      он хоть сам понимает что говорит

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      Рейтинг: +2237

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Думаю, было бы наоборот, если судить по истории выступлений Семака в Еврокубках.

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      Рейтинг: +2030

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Выдайте ещё один баллон газа этому господину ! Ваш счёт пополнен, +15Р. В бдзените походу есть отдельная статья расходов в бюджете- платить таким клоунам типа генки орлова и петржылы за бредовые высказывания.

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