Петржела: «Зенит» был бы в топ-5 АПЛ, а «Спартак» – в Чемпионшипе»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, как петербургская команда выступила бы в АПЛ.
«Зенит» в АПЛ был бы в первой пятерке чемпионата, а «Спартак» – в Чемпионшипе.
Команда Семака могла бы хорошо играть в Англии с таким подбором игроков.
Но красно-белые не смогли бы никак играть в АПЛ, они слабые для того, чтоб играть с лучшими командами Англии. Их уровень – РПЛ», – сказал Петржела.
- «Зенит» 4 сезона подряд становился чемпионом России.
- В прошлом розыгрыше РПЛ «Спартак» финишировал на 10-м месте.
- В новом чемпионате команды стартовали одинаково – 7 очков в 3 турах.
Источник: «РБ Спорт»