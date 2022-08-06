Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Петржела: «Зенит» был бы в топ-5 АПЛ, а «Спартак» – в Чемпионшипе»

Петржела: «Зенит» был бы в топ-5 АПЛ, а «Спартак» – в Чемпионшипе»

6 августа 2022, 14:14
16

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, как петербургская команда выступила бы в АПЛ.

«Зенит» в АПЛ был бы в первой пятерке чемпионата, а «Спартак» – в Чемпионшипе.

Команда Семака могла бы хорошо играть в Англии с таким подбором игроков.

Но красно-белые не смогли бы никак играть в АПЛ, они слабые для того, чтоб играть с лучшими командами Англии. Их уровень – РПЛ», – сказал Петржела.

  • «Зенит» 4 сезона подряд становился чемпионом России.
  • В прошлом розыгрыше РПЛ «Спартак» финишировал на 10-м месте.
  • В новом чемпионате команды стартовали одинаково – 7 очков в 3 турах.

Еще по теме:
Реакция Петржелы на поражение «Зенита» от «Спартака» 13
Петржела вынес вердикт «Спартаку» 24
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом» 20
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Спартак Петржела Властимил
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
neim
1659784650
В чемпион жопе ))).
Ответить
664
1659785410
Выдайте ещё один баллон газа этому господину ! Ваш счёт пополнен, +15Р. В бдзените походу есть отдельная статья расходов в бюджете- платить таким клоунам типа генки орлова и петржылы за бредовые высказывания.
Ответить
СвинкаСправедливости
1659785807
Думаю, было бы наоборот, если судить по истории выступлений Семака в Еврокубках.
Ответить
BarStep
1659786378
Ой, хорошо-то как сказал.. Сегодня Урал подтвердит его слова) Верю!
Ответить
Play
1659788452
Да да, ровно между Манчестер Сити и Челси, а вы что думали? Дальше Тоттенхэм с Дзюбой, ему уже звонили. А МЮ и Арсенал вообще не конкуренты, пусть за Лигу Европы бьются. Даже новые мешки для мусора выпустят по этому поводу.
Ответить
алдан2014
1659789234
Пан уже наопохмелялся
Ответить
ВетеR
1659790076
что курит этот человек ?(((
Ответить
житель СПб
1659794699
Насчет Спартака - не знаю, а Зенит, конечно, в 1 пятерке не был бы! В нижней-средней части - возможно...
Ответить
ААМ
1659794735
Проверить это невозможно.
Ответить
Fialet
1659794828
Не думал что он такой клоун.
Ответить
Главные новости
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
2
В «Сосьедаде» сказали, что делать Захаряну после заявления директора клуба
13:29
1
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
13
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
8
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
11
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
11:03
1
Все новости
Все новости
Игрок «Динамо Мх» – о лимите: «В РПЛ часто приезжают легионеры третьего и четвертого сорта»
12:57
3
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
13
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
8
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
11
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
6
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
22
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
7
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
3
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
10
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
3
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
4
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
3
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
4
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
10
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
5
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
4
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
2
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
3
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+