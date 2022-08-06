Петржела: «Зенит» был бы в топ-5 АПЛ, а «Спартак» – в Чемпионшипе»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, как петербургская команда выступила бы в АПЛ.

«Зенит» в АПЛ был бы в первой пятерке чемпионата, а «Спартак» – в Чемпионшипе.

Команда Семака могла бы хорошо играть в Англии с таким подбором игроков.

Но красно-белые не смогли бы никак играть в АПЛ, они слабые для того, чтоб играть с лучшими командами Англии. Их уровень – РПЛ», – сказал Петржела.