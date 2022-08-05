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Акинфеев назвал имя вратаря, который сменит его в ЦСКА

5 августа 2022, 23:16
8

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, кто может заменить его в московской команде, когда он закончит карьеру.

«Кого можно представить в воротах ЦСКА? Легко можно представить Владислава Торопа. Мы в команде зовем его Слава. Все в его руках – большая перспектива, большой талант.

Все будет зависеть от него. Он должен просто думать всегда своей головой. Я на базе с ним долго всегда разговариваю. У него очень много сильных качеств. Дай бог, чтобы он вырос в классного вратаря», – сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

  • Акинфееву 36 лет.
  • Он играет за основную команду ЦСКА с 2003 года.
  • Торопу – 18. В прошлом сезоне он сыграл в 1-м матче РПЛ.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Тороп Владислав
Комментарии (8)
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житель СПб
1659732638
Опять молодец! Думает о сменщике, воспитывает молодого парня.
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Красногвардейчик
1659741471
Я солидарен с Игорем, в матчах где он его заменял, Тороп показал себя очень хорошо
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momwig_
1659757988
Ну вот и испортит пацана своими долгими разговорами
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vladimir-7
1659759252
Игорь хорошо отрекомендовал Торопа, как своего сменщика в воротах ЦСКА.
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zigbert
1659767835
Сейчас об этом трудно что либо говорить.Вот уйдет Акинфеев, тогда и надо будет показать свой талант.
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