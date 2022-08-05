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    Акинфеев назвал имя вратаря, который сменит его в ЦСКА

    Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, кто может заменить его в московской команде, когда он закончит карьеру.

    «Кого можно представить в воротах ЦСКА? Легко можно представить Владислава Торопа. Мы в команде зовем его Слава. Все в его руках – большая перспектива, большой талант.

    Все будет зависеть от него. Он должен просто думать всегда своей головой. Я на базе с ним долго всегда разговариваю. У него очень много сильных качеств. Дай бог, чтобы он вырос в классного вратаря», – сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

    • Акинфееву 36 лет.
    • Он играет за основную команду ЦСКА с 2003 года.
    • Торопу – 18. В прошлом сезоне он сыграл в 1-м матче РПЛ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.08.2022 23:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16855

      житель СПб 1 час назад

      Опять молодец! Думает о сменщике, воспитывает молодого парня.

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