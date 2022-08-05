Акинфеев назвал имя вратаря, который сменит его в ЦСКА

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, кто может заменить его в московской команде, когда он закончит карьеру.

«Кого можно представить в воротах ЦСКА? Легко можно представить Владислава Торопа. Мы в команде зовем его Слава. Все в его руках – большая перспектива, большой талант.

Все будет зависеть от него. Он должен просто думать всегда своей головой. Я на базе с ним долго всегда разговариваю. У него очень много сильных качеств. Дай бог, чтобы он вырос в классного вратаря», – сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».