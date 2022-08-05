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    Семин назвал лучший матч сезона РПЛ

    Бывший главный тренер сборной России и других команд Юрий Семин оценил старт сезона РПЛ. Ему понравился матч последнего тура «Факел» – «Динамо» (3:3).

    «Чемпионат у нас очень эмоциональный, за счeт этого много хороших матчей. Наверное, качество футбола можно значительно улучшить, но по накалу российский футбол заслуживает интереса. Особенно если заполнены трибуны, как в Воронеже.

    Пока «Факел»«Динамо» – лучший матч сезона, на мой взгляд, и роль болельщиков в этом очень велика. Именно они передают напряжение командам», – сказал Семин.

    • 4-й тур стартует завтра, 6 августа.
    • В РПЛ лидирует «Зенит».
    • Последнее место занимает «Урал».

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    Источник: «Матч ТВ»

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