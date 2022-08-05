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    Каррера: «Кокорин – русский Балотелли»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина с экс-форвардом сборной Италии Марио Балотелли.

    «Кокорин – русский Балотелли. Их футбольные карьеры очень похожи. Это хороший пример того, что недостаточно одного таланта для достижения высоких результатов.

    В футболе таких примеров много. Полностью раскрыть свой потенциал способны только люди с сильным характером», – сказал Каррера.

    • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
    • Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:44
    Комментарии5
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      Рейтинг: +157

      гууд 1 час назад

      Кока это русский долб***

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25387

      vladimir-7 1 час назад

      Не могу понять у кого пасется Каррера, он все время пытается обсуждать игроков
      и тренеров российских клубов?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18498

      Persona_non_Grata > vladimir-7 31 минуту назад

      Пасутся кони на лугу, а Каррера дает интервью !

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      Рейтинг: +11159

      Алексей З 3 часа назад

      Не пойму откуда у итальянцев такая симпатия к Кокорину .
      Где вы его потенциал увидели ?

      1
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      Рейтинг: +14692

      Fusballer > Алексей З 1 час назад

      Это их личное дело, где они ищут его потенциал!

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