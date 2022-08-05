Каррера: «Кокорин – русский Балотелли»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина с экс-форвардом сборной Италии Марио Балотелли.
«Кокорин – русский Балотелли. Их футбольные карьеры очень похожи. Это хороший пример того, что недостаточно одного таланта для достижения высоких результатов.
В футболе таких примеров много. Полностью раскрыть свой потенциал способны только люди с сильным характером», – сказал Каррера.
- Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
- Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.
Источник: Sport24