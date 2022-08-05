Каррера: «Кокорин – русский Балотелли»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина с экс-форвардом сборной Италии Марио Балотелли.

«Кокорин – русский Балотелли. Их футбольные карьеры очень похожи. Это хороший пример того, что недостаточно одного таланта для достижения высоких результатов.

В футболе таких примеров много. Полностью раскрыть свой потенциал способны только люди с сильным характером», – сказал Каррера.