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Каррера: «Кокорин – русский Балотелли»

5 августа 2022, 14:44
6

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина с экс-форвардом сборной Италии Марио Балотелли.

«Кокорин – русский Балотелли. Их футбольные карьеры очень похожи. Это хороший пример того, что недостаточно одного таланта для достижения высоких результатов.

В футболе таких примеров много. Полностью раскрыть свой потенциал способны только люди с сильным характером», – сказал Каррера.

  • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
  • Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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Источник: Sport24
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр Каррера Массимо
Комментарии (6)
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vladimir-7
1659705988
Не могу понять у кого пасется Каррера, он все время пытается обсуждать игроков и тренеров российских клубов?
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гууд
1659707681
Кока это русский долб***
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